Un gran porcentaje de profesionales del sector del videojuego está considerando abandonarlo

La inseguridad laboral en la industria de los videojuegos es una situación compleja y difícil de resolver que lleva al 44% de los profesionales a plantearse la búsqueda de oportunidades fuera del sector, al menos según una encuesta realizada por la consultora Skillsearch. Para llegar a estas conclusiones, se encuestó a más de 1.000 profesionales de la industria en Europa, Norteamérica, Reino Unido, Asia-Pacífico, Oriente Medio y Norte de África. Para abrir boca, el estudio indica que el 22% de los encuestados había sido despedido en los últimos 12 meses.

Entorno inestable

La parte que refleja el nivel de satisfacción general muestra un panorama incluso más delicado para sus trabajadores, al tiempo que deja patentes las grandes dificultades que encuentran para volver a encontrar trabajo una vez perdido el empleo. Entre las personas que lograron recolocarse, el 33% encontró un nuevo puesto en un plazo de 1 a 3 meses, mientras que un 20% permaneció fuera del mercado laboral durante periodos de 4 a 6 meses. Aun así, el 55% todavía no había logrado encontrar un nuevo empleo.

La gran parte de los datos coinciden con los que expone el informe 'State of the Game Industry 2026', que ya había señalado una situación tremendamente similar. Este documento asegura que uno de cada cuatro profesionales había sido despedido en los últimos dos años, y la mitad admitió que su actual empresa o en la que trabajó anteriormente había aplicado despidos en los últimos 12 meses.

La inseguridad de los que mantienen su empleo

La percepción de vulnerabilidad se extiende más allá de los directamente afectados por los recortes. Entre los participantes en la encuesta, el 28% ha estado presente en procesos de despido en sus estudios a pesar de no haberse visto afectados personalmente. Además, la desconexión entre el rendimiento comercial y estabilidad laboral es evidente en casos como los recortes realizados por Electronic Arts (EA) en Battlefield Studios, a pesar de que la propia compañía aseguró en febrero que 'Battlefield 6' fue el shooter más vendido de 2025, una situación que demuestra cómo el éxito comercial tampoco garantiza ningún tipo de estabilidad laboral.

La salida de desarrolladores por la falta de seguridad laboral, mayoritariamente con experiencia, también tiene consecuencias para los recién llegados, porque pierden acceso al aprendizaje práctico y a la orientación técnica que durante años ha servido a la industria para avanzar en calidad y complejidad creativa. Además, la marcha de perfiles veteranos debilita esas redes informales de mentoría que acompañan el crecimiento de nuevos talentos.

Falta de interés por trabajar en la industria

Tal grado de volatilidad también tiene consecuencias en la forma en la que se percibe el trabajo en un sector, que desanima a los aspirantes a desarrolladores, que optan por trayectorias profesionales consideradas más estables en otros ámbitos tecnológicos. Con este panorama, no se puede descartar que la marcha de profesionales con experiencia y la menor llegada de nuevos perfiles puede acabar resintiendo la capacidad creativa de los estudios a la hora de lanzar nuevas series con regularidad.