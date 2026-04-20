Pragmata: por qué siempre debes derrotar a los bots usando Disparo Crítico

En ‘Pragmata’, rematar a los enemigos con un Disparo Crítico otorga dos beneficios inmediatos incluso sin mejoras o modificadores equipados, al aportar Lunafilamento adicional para acelerar la mejora del equipo y un período de invulnerabilidad durante la animación de ejecución, útil para aliviar la presión en los combates contra varios enemigos.

Recompensa de Lunafilamento e invulnerabilidad

La acumulación de recursos al inicio de la campaña influye en la velocidad a la que el arsenal, habilidades y los nodos de hackeo mejoran, y en este sentido, conviene saber que cada robot derrotado mediante un Disparo Crítico suelta una cantidad adicional de materiales, reduciendo el tiempo necesario para completar mejoras.

Este efecto se mantiene incluso sin alcanzar el nivel 3 y antes de obtener cualquier modificación que amplifique su rendimiento. Además, al ejecutar el golpe final se libera una especie de animación corta que ofrece total inmunidad al daño hasta su finalización, creando una ventana de oportunidad segura para reorganizar tu posición y decidir los próximos movimientos sin la interferencia directa de los ataques restantes.

Cómo desbloquear Disparo Crítico

La habilidad está disponible inmediatamente después de completar el Sector 01. En el Refugio, debes interactuar con la Impresora 3D y navegar a la pestaña Habilidades, allí encontrarás el nodo "Disparo Crítico", que figura entre las opciones disponibles y el coste para desbloquearlo, que es de tan solo 1 lúnum puro.

Uso del Disparo Crítico durante el combate

La ejecución de esta habilidad se establece mediante una secuencia de tres pasos que requiere prestar atención al estado del enemigo y a la navegación dentro de la Matriz de Hackeo.

Paso 1 - Reduce la vida del robot hasta que alcance un estado crítico. El nodo de hackeo correspondiente al Disparo Crítico aparecerá automáticamente en la Matriz de Hackeo (es el nodo morado).

Paso 2 - Avanza por la Matriz de Hackeo y recorre el nodo específico. Un hackeo exitoso neutraliza al enemigo, dejándolo expuesto.

Paso 3 - Pulsa R2 (PS5), RT (Xbox Series X|S) o ZR (Nintendo Switch 2) mientras el objetivo sea vulnerable para asestar el golpe final.

Integración en la rutina de combate

El uso frecuente de esta habilidad altera la adquisición de recursos y ofrece una herramienta adicional para controlar las emboscadas en momentos de tensión. En resumidas cuentas, esta combinación de bonificación de Lunafilamento e invulnerabilidad temporal permite afrontar cada encuentro cargado con un mayor margen de seguridad y al mismo tiempo, realizar mejoras en periodos más cortos.