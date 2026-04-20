Supervivencia, cartas y ciudades en peligro entre los estrenos de videojuegos del 20 al 24 de abril

Aquí estamos puntuales como cada semana con la lista de lanzamientos más relevantes del panorama del ocio electrónico. En el tramo del 20 al 24 de abril de 2026, los estrenos están encabezados por ‘Tides of Tomorrow’, una aventura en primera persona ambientada en un planeta oceánico donde la humanidad trata de salir adelante tras una gran catástrofe. Junto a él aparecen ‘Masters of Albion’, que arranca su acceso anticipado en PC, y ‘Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors’, en ordenador, PS5, Xbox Series y Switch. A ese grupo se suma también ‘Dragon Quest Smash/Grow’ en iOS y Android. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso completo con fechas y plataformas.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors - 21 de abril

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series, Switch

‘Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors’ traslada el universo de ‘Vampire Survivors’ a una propuesta de cartas por turnos con elementos roguelite y estructura de mazmorras en primera persona. La obra invita a construir mazos, encadenar efectos en combate y abrir camino entre enemigos y tesoros mientras cada partida gana velocidad y poder. Entre incursiones, el jugador además puede regresar a la Aldea para adquirir cartas, mejoras y ayudas con las que seguir ampliando sus posibilidades.

Tides of Tomorrow - 22 de abril

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series

‘Tides of Tomorrow’ es una aventura en primera persona ambientada en Elynd, un mundo oceánico que trata de sobrevivir a la Gran Inundación mientras una plastificación mortal amenaza toda forma de vida. Su rasgo más singular está en el sistema multijugador asíncrono, donde las decisiones de los demás jugadores influyen directamente en tu aventura. Esta mecánica crea una narrativa compartida e impredecible, haciendo que cada experiencia sea única, ya que el mundo evoluciona a través de decisiones colectivas.

Masters of Albion - 22 de abril

Plataformas: PC

‘Masters of Albion’ es el nuevo trabajo de 22cans y plantea una reinterpretación del god game firmada por Peter Molyneux. La obra permite levantar una ciudad, guiar a sus habitantes y decidir cómo resiste Albion ante la vuelta de la magia y las criaturas que aparecen con la noche. Junto a esa mirada general, también permite entrar de forma directa en el mundo, tomar el control de personajes, explorar cuevas, reunir recursos y participar en combates en tiempo real.

Listado completo de lanzamientos:

Lunes 20 de abril

'Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch' (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch)

‘Bylina’ (PC)

‘Typing Farmer’ (PC)

‘Space Drilling Station’ (PC)

Martes 21 de abril

'Dragon Quest Smash/Grow' (iOS, Android)

‘Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

Miércoles 22 de abril

‘Away From Life’ (PC)

'Dark Hours' (PS5, Xbox Series)

‘Tides of Tomorrow’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Masters of Albion’ (PC)



Jueves 23 de abril

'Dragon is Dead' (PS5, Xbox Series)

‘Sudden Strike 5’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Kiln’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)

'Puzzle Bobble Everybubble!' (PC)

Viernes 24 de abril

‘Snap & Grab’ (PC)

‘Little Nightmares VR: Altered Echoes’ (PS VR2, SteamVR, Meta Quest)

‘Traysia’ (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One)

Mundos anegados, cartas y regreso a Albion

En los próximos días llega ‘Tides of Tomorrow’, una aventura en primera persona que sitúa la supervivencia en un planeta oceánico atravesado por las huellas de jugadores anteriores. A su lado aparece ‘Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors’, que traslada el universo de poncle a una propuesta de cartas, mazmorras y progresión por partidas. En paralelo, ‘Masters of Albion’ recupera para Peter Molyneux el terreno del god game con una obra que combina construcción, gestión y combate. Junto a ellos, ‘Dragon Quest Smash/Grow’, ‘Dark Hours’ y ‘Sudden Strike 5’ redondean una semana con mucha propuesta de corte independiente.