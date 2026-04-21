La remasterización de Fallout: New Vegas se viene abajo por problemas de desarrollo

Cualquier esperanza de una remasterización de ‘Fallout: New Vegas’, siguiendo la estela de ‘The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered’, lanzado en abril de 2025, ha vuelto a chocar con la realidad. Nos ponemos en contexto, porque en una entrevista con el canal TKs-Mantis, Chris Avellone, uno de los responsables del RPG original de Obsidian, se mostró poco optimista y puso en duda que Bethesda tenga todos los materiales necesarios para sacar adelante una versión de este tipo.

El pago de la copia funcional

Según Avellone, el origen del problema se remonta al último punto del acuerdo firmado en su día entre Bethesda y Obsidian, que contemplaba la entrega de todo el código fuente y de la capacidad de compilar una versión funcional del juego a cambio de 10.000 dólares. En su relato, ese paso no llegó a completarse, y por eso Bethesda no habría recibido todo el material necesario para abordar una remasterización con facilidad, puesto que conservaría el producto final y parte de los recursos, pero no todo lo necesario para reconstruirlo de cara a una versión remasterizada.

El diseñador plantea varias vías posibles. Una pasaría por acompañar el juego original con una reconstrucción completa, que es una operación costosa y compleja. También plantea que seguramente se podría probar antes con una remasterización de ‘Fallout 3’, para evaluar los límites de producción antes de abordar algo parecido con ‘New Vegas’.

Los límites de Bethesda

Aunque Bethesda y Obsidian forman parte del grupo Microsoft, por las palabras del diseñador se da por hecho que esa relación no va a traducirse en una colaboración directa y si todo lo anterior es cierto, la situación de ‘New Vegas’ tiene algo de paradójico, puesto que mientras el tema en torno a posibles reediciones remasterizadas no termina de apagarse, sus palabras apuntan a un freno relacionado con la falta de materiales originales más que con una cuestión económica.