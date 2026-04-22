MotoGP 26: estas son las novedades de la entrega que llegará a PS5, Xbox, Switch y PC

Ya queda muy poco para el lanzamiento de ‘MotoGP 26’, que regresa con varias novedades diseñadas para ampliar las características y elementos que cada temporada están presentes en el simulador oficial. Prepárate, porque este año arrancará motores el próximo 29 de abril en PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Switch, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X y PC a través de Steam y Epic Games Store.

Física de conducción y modos de juego

Entre las novedades más importantes de ‘MotoGP 26’ destaca la renovación completa de la física de pilotaje, con la introducción del sistema de manejo basado en el piloto, que promete una gestión más realista del peso y comportamiento de la moto. Todo ello sin sacrificar la accesibilidad, gracias a la presencia de dos modos, Arcade, más inmediato, y Pro, para aquellos que buscan un formato de simulación más profundo.

Temporada oficial y nuevos pilotos

El título abarca la temporada oficial de 2026, con el debut del Gran Premio de Brasil y la llegada de novatos como Toprak Razgatlıoğlu y Diogo Moreira. Los pilotos también contarán con un sistema de valoraciones que se actualizará en función de su rendimiento real a lo largo del campeonato.

Carrera profesional y contenido adicional

También hay cambios importantes en el modo Carrera, que ahora es más flexible, porque permite empezar como novato o entrar directamente en la categoría reina, con la posibilidad, por primera vez, de asumir el papel de pilotos reales. Además, se prestará mayor atención a la gestión de la reputación y a las decisiones en el paddock.

El paquete se completa con nuevas actividades de entrenamiento, la introducción de las motos de serie, tarjetas coleccionables, un apartado de audio renovado y varios modos en línea mejorados con carreras para hasta 22 jugadores y juego cruzado. Cabe señalar, sin embargo, que algunas funciones están limitadas en Switch y Switch 2. El juego cruzado no está disponible en ninguna de las dos versiones, la parrilla online queda fijada en 12 pilotos en ambos casos y tampoco se podrán compartir contenidos entre plataformas.