Ecco the Dolphin: el clásico de SEGA vuelve con una recopilación remasterizada y una entrega inédita

Más de tres décadas después del debut de 'Ecco the Dolphin', la serie prepara su regreso con 'Ecco the Dolphin: Complete', una recopilación anunciada por A&R Atelier, un estudio liderado por Ed Annunziata que cuenta entre sus filas con miembros del equipo original, completamente volcados en reunir todas las versiones del juego original y de su secuela 'Ecco: The Tides of Time', junto al anuncio de una nueva entrega de la que aún tenemos pocos datos.

El delfín perdido

El paquete, que han denominado ‘Ecco the Dolphin: Complete’ recupera las entregas publicadas en todas las versiones en las que la franquicia ha tenido presencia, desde Master System hasta SEGA CD. "Ecco the Dolphin: Complete está siendo creado por los miembros originales del equipo de desarrollo, reunidos después de más de 30 años, e incluye al creador original junto con miembros de los equipos de composición, arte y programación", afirma el anuncio de la nueva colección. "Nadie más podría haber creado este volumen. Esta no es una interpretación de un estudio externo. Este es Ecco tal como siempre debió ser creado por las mentes que soñaron con su existencia."

Ecco regresa con características modernas y un nuevo título

El estudio aún no ha ofrecido detalles sobre lo que podemos esperar de las nuevas versiones, ya que el anuncio solo indica que contarán con algunas características adaptadas a los estándares actuales, como, por ejemplo, logros, seguimiento de tiempos de juego y tablas de clasificación, además de desafíos cruzados que abarcan todos los juegos de la serie que pretenden brindar nuevas experiencias al combinarse.

Un chapuzón en mar abierto

Por último, cabe mencionar también que las remasterizaciones ofrecerán la posibilidad de crear y compartir rutas personalizadas, tanto en los juegos antiguos como en la nueva entrega de la franquicia. Lamentablemente, A&R Atelier no proporciona más detalles sobre el proyecto venidero, posponiendo para otro momento la presentación oficial de las remasterizaciones y el nuevo episodio, así como el anuncio de las plataformas de destino y la fecha de lanzamiento, que actualmente se desconocen por completo. Nos mantendremos atentos a cualquier novedad que surja relacionada con el regreso del clásico marino de SEGA.