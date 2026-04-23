Traysia llegará a consolas y PC en abril con una reedición del clásico original de Megadrive

‘Traysia’ se lanzará para múltiples plataformas el 24 de abril de 2026 y, según Ratalaika Games y Shinyuden, estará disponible para Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 y PC a través de Steam. Desarrollado originalmente por Telenet Japan y publicado por primera vez en 1992 para Megadrive, el juego regresa ahora en formato digital adaptado a sistemas actuales.

Aventura y romance

En ‘Traysia’, los jugadores siguen a Roy, un joven que sueña con convertirse en un aventurero que recorre el mundo y emprende un viaje sin haber participado nunca en una batalla ni explorado más allá de su ciudad natal, algo que no le impide transformarse de un viajero inexperto a un héroe forjado por la responsabilidad.

Su viaje lo lleva a través de montañas y bosques antes de llegar al Reino de Salon, uno de los lugares centrales de la historia. Mientras tanto, la joven Traysia espera a Roy en el puerto de Johanna. La relación entre ambos articula el lado más íntimo de un relato dividido en cinco escenarios, con fantasía, romance y un tono muy de RPG clásico.

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Funciones añadidas

Esta reedición incorpora varios elementos diseñados para hacer más llevadera la experiencia sin alterar la estructura original. Entre ellos figuran las funciones de rebobinado y turbo para volver a intentar un combate o avanzar más rápido por las secciones más lentas. También se añade la opción de guardar en cualquier momento, en lugar de depender únicamente de los sistemas originales, algo que facilita completar la aventura en sesiones de juego más cortas.

Entre las características adicionales también se incluyen filtros de pantalla que recrean estilos de visualización retro, una galería con el manual original y la carátula, y un modo de máquina de discos con las 21 canciones de la banda sonora del juego. También se incluyen funciones de trucos opcionales, como invulnerabilidad y vidas infinitas, además de textos en español, logros, guardado en la nube y préstamo familiar. En PlayStation también contará con compra cruzada y en Xbox será compatible con Smart Delivery.

El regreso de un clásico inesperado

Con su combinación de narrativa romántica, progresión clásica por turnos y mejoras para el relanzamiento, ‘Traysia’ volverá el 24 de abril de 2026 para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC en una nueva edición digital que permitirá recuperar un RPG poco conocido del inmenso catálogo de 16 bits.