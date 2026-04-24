Assassin's Creed Black Flag Resynced confirma planes para PC y detalla requisitos

Ubisoft ha confirmado de forma oficial que 'Assassin’s Creed Black Flag Resynced' se lanzará el 9 de julio de 2026, durante una presentación en cual se detallaron las novedades de esta nueva versión. Tal y como veníamos adelantando desde hace unas semanas, a diferencia de una remasterización al uso, estamos ante una reconstrucción que prescinde de algunos elementos del original y apuesta por dar una mayor presencia de la parte narrativa.

Cambios en el contenido y la estructura

Vaya por delante que la nueva versión no incluirá modo multijugador ni las expansiones originales, como 'Freedom Cry', pero a cambio, la casa de software ha introducido contenido inédito con secciones replanteadas en el presente y un Animus renovado para dar más contexto al viaje de Kenway. En este sentido, el remake también añadirá nuevas escenas, contenido inédito para personajes como Barbanegra y Stede Bonnet, además de una secuencia centrada en Caroline, la esposa de Edward, escrita por Darby McDevitt, guionista principal del juego original.

A todo lo anterior se suman tres oficiales para el Jackdaw, Lucy Baldwin, The Padre y Deadman Smith, cada uno con motivaciones propias y habilidades especiales para el combate naval. Deadman Smith, por ejemplo, puede desbloquear un disparo doble con las andanadas del barco. Pero también puedes esperar contenido adicional vinculado a la vida de Edward Kenway, exploración submarina ampliada, nuevos cánticos marineros, mascotas para la tripulación y un sistema meteorológico que altera el control del navío.

Evolución del combate y la jugabilidad

Ubisoft recalca que, si bien el juego utiliza elementos actualizados, no seguirá el modelo RPG aplicado en las entregas más actuales de la franquicia y mantendrá ese corte de aventura de acción para un jugador con la historia de Edward Kenway como base. Pero el sistema de combate sí que se ha rediseñado para priorizar los enfrentamientos directos en lugar del clásico modelo pasivo de contraataque. Las nuevas mecánicas permiten usar espadas dobles, pistolas y hojas ocultas en combos rápidos, además de aprovechar el entorno para realizar ejecuciones, mientras que la interfaz de usuario se ha actualizado con menús rápidos en las esquinas inferiores para facilitar el cambio de equipo durante los combates.

Especificaciones y requisitos de la versión para PC

En PC, ‘Black Flag Resynced' contará con logros, compras integradas y protección Denuvo Anti-tamper, con un límite de cinco activaciones diarias por equipo.

En cuanto a los requisitos mínimos, el juego necesitará Windows 10 de 64 bits o Windows 11, un procesador Intel Core i7-8700K a 3,7 GHz o AMD Ryzen 5 3600 a 3,6 GHz, 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1660 de 6 GB, AMD Radeon RX 5500 XT de 8 GB o Intel Arc A580 de 8 GB. También requiere DirectX 12 y 65 GB de espacio disponible.

Para los requisitos recomendados, Ubisoft indica Windows 10 de 64 bits o Windows 11, un procesador Intel Core i5-10600K a 4,1 GHz o AMD Ryzen 5 3600 a 3,6 GHz, 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060 de 12 GB, AMD Radeon RX 6600 XT de 8 GB o Intel Arc B580 de 12 GB. De nuevo, será necesario DirectX 12 y 65 GB de almacenamiento disponible.

El regreso de Matt Ryan

En el apartado interpretativo, Ubisoft recupera a Matt Ryan, actor que vuelve a dar vida a Edward Kenway con nuevas sesiones de voz y captura de movimiento para esta versión, además de diálogos inéditos ligados al contenido añadido de la historia. No obstante, para probar todo esto habrá que esperar a su debut el 9 de julio de 2026 en PS5, Xbox Series X|S y PC para comprobar qué tal le ha sentado esta recuperación al bueno de Kenway.