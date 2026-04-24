Xbox admite la frustración de los jugadores y concreta sus prioridades para los próximos años

La cúpula directiva de Microsoft vive momentos convulsos. La salida de Phil Spencer de Xbox ha provocado reacciones divididas entre parte de los jugadores, mientras que la llegada de Asha Sharma al frente de la división ha generado críticas, dudas y preguntas por el futuro de la compañía con sede en Redmond. Sin embargo, la nueva ejecutiva no ha tardado en definir el rumbo que tienen previsto para Xbox.

La nueva dirección se pronuncia

Poco después de que surgieran informaciones que apuntaban a un cambio en el uso público de "Microsoft Gaming" y al regreso de Xbox como nombre principal, la corporación estadounidense confirma su nueva línea de actuación y lo hace en un mensaje interno publicado en Xbox Wire y firmado por Asha Sharma y Matt Booty. Bajo el título "Somos Xbox", el texto explica sus prioridades y planes de futuro. Según ellos, la división de videojuegos se fundó con la sencilla idea de conectar a personas de todo el mundo y ya ha crecido hasta alcanzar a más de 500 millones de jugadores.

Precisamente ese espíritu de unidad será fundamental para Xbox en los próximos años, aunque Sharma y Booty admiten que queda mucho trabajo por delante. Según explican, el malestar no procede únicamente de los jugadores veteranos, también de una nueva generación con hábitos y necesidades que la oferta actual del mercado no termina de cubrir.

"Cada vez se lanzan menos funciones nuevas en consolas. Nuestra presencia en PC no es lo suficientemente fuerte. Los precios son cada vez más difíciles de seguir y las funciones básicas como la búsqueda, el descubrimiento, las redes sociales y la personalización siguen estando muy fragmentadas. Los desarrolladores y editores también exigen más herramientas, información útil y una plataforma que les permita crecer más rápido", explican.

Xbox será "donde el mundo juega"

En su mensaje, Sharma y Booty aseguran que quieren llevar Xbox allí donde los jugadores la esperan. Para ello, prometen crear una plataforma global que conecte a jugadores, desarrolladores y creadores de contenido. "Podrás jugar donde quieras, y tus juegos, progreso, amigos e identidad permanecerán contigo en consola, PC, dispositivos móviles y en la nube", prometen los ejecutivos. "Xbox se diseñará para ser accesible, personal y abierta. Ofreceremos precios flexibles para que sea fácil empezar a jugar y seguir haciéndolo".

El mensaje establece cuatro prioridades:

Hardware: Asentar las bases para la novena generación a través de Project Helix y accesorios personales, además de construir una red sólida de dispositivos y servicios.

Contenido: Ampliar y ofrecer una cartera duradera, fortalecer las alianzas, ampliar la presencia en el mercado chino, mantener y crecer en los juegos en línea y dar mayor protagonismo a experiencias centradas en el ámbito jugador como 'Sea of Thieves', 'Minecraft' y 'The Elder Scrolls'.

Experiencia: Solucionar problemas elementales para jugadores y desarrolladores, convertir a Xbox en el mejor lugar para los creadores y facilitar la personalización, así como los aspectos sociales de la plataforma.

Servicios: Fortalecer Game Pass con una mayor oferta en una economía sostenible, reanudar los procesos de crecimiento, mejorar los juegos en la nube y utilizar las adquisiciones para acelerar las áreas donde el crecimiento orgánico es más lento.

Además, ambos directivos señalan que los jugadores activos diarios se convierten en su nuevo criterio de seguimiento y que, durante esta nueva etapa, reevaluarán su postura sobre exclusividad, lanzamientos escalonados e inteligencia artificial. Afirman que su trabajo no consiste en señalar las diferencias entre sus departamentos creativos, sino en conectarlos para garantizar resultados que trasciendan un solo estudio o producto. "Tenemos que ser honestos sobre nuestra situación. Somos un competidor que busca superarse, y afrontar este momento requerirá ritmo, energía y un nivel de autocrítica que puede resultar incómodo".

Mucho trabajo por hacer

Sharma y Booty concluyen recordando que, en los últimos cinco años, tanto Xbox como la industria de los videojuegos en general han experimentado numerosos cambios. Asimismo, agradecen a los equipos de Microsoft su dedicación y expresan su confianza en que, durante los próximos años, realizarán el trabajo más creativo de sus vidas.