Estrenos de videojuegos del 27 de abril al 1 de mayo: Arranca la temporada de MotoGP 26

Aquí estamos puntuales como cada semana con la lista de lanzamientos más relevantes del panorama del ocio electrónico. En esta ocasión, del 27 de abril al 1 de mayo, el plantel de estrenos lo lidera ‘MotoGP 26’, la nueva entrega del simulador oficial con versiones para PS5, Xbox Series X|S, PC, Switch y Switch 2. Aunque tampoco podemos olvidarnos de ‘Saros’ para PS5, el nuevo proyecto de Housemarque, el mismo estudio responsable de ‘Returnal’. Además, también tenemos fútbol arcade, juegos de terror, shooters online y propuestas independientes como ‘inKONBINI: One Store. Many Stories’ y ‘Moomintroll: Winter’s Warmth’. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso completo con fechas y plataformas.

FIFA Heroes - 28 de abril

Plataformas: iOS y Android

‘FIFA Heroes’ lleva el fútbol a un formato arcade de partidos 5 contra 5 para iOS y Android. El juego apuesta por encuentros rápidos, personajes estilizados y habilidades especiales, con una mezcla de figuras inspiradas en el deporte y elementos de ficción. Su ritmo se aleja del fútbol tradicional para ofrecer jugadas exageradas, acciones más directas y partidos pensados para sesiones breves. La idea es acercarse tanto a los aficionados al fútbol como a jugadores ocasionales que buscan una experiencia competitiva más sencilla y fácil de entender.

MotoGP 26 - 29 de abril

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S, Switch 1- 2 y PC

‘MotoGP 26’ es la nueva entrega del simulador oficial del campeonato de motociclismo, con equipos, pilotos y circuitos oficiales de la temporada 2026 en MotoGP, Moto2 y Moto3. La entrega mejora el modelo físico y el manejo de las motos, con un sistema diseñado para reflejar mejor las diferencias entre pilotos, categorías y estilos de conducción. El modo Carrera amplía la vida fuera de la pista con un paddock en 3D, conferencias de prensa y la presencia de un mánager personal. También regresa Race Off, con nuevas pruebas y Motos de Producción de 1000 cc, además de multijugador online con juego cruzado.

Saros - 30 de abril

Plataformas: PS5

‘Saros’ es el nuevo juego de Housemarque, el estudio responsable de ‘Returnal’. La obra plantea una experiencia de acción en tercera persona con estructura roguelite y una historia centrada en Arjun Devraj, atrapado en un planeta hostil donde una serie de sucesos cíclicos lo obliga a sobrevivir una y otra vez mientras busca respuestas sobre su tripulación y una pérdida reciente. El juego apuesta por una progresión más persistente, con mejoras que se mantienen incluso tras la derrota y ayudan a reforzar al personaje en cada intento. La acción combina combates intensos, ciencia ficción, una ambientación opresiva y una narración fragmentada que invita a recomponer lo ocurrido poco a poco.

Listado completo de lanzamientos:

Lunes 27 de abril

‘Moomintroll: Winter’s Warmth’ (PC, Switch, Switch 2)

‘Global Rescue’ (PC)

Martes 28 de abril

‘Aphelion’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Diablo IV: Lord of Hatred’ [DLC] (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One)

‘FIFA Heroes’ (iOS, Android)

‘WILL: Follow The Light’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Ys Memoire: Revelations in Celceta’ (Switch)

‘s&box’ (PC)

‘Far Far West’ (PC)

Miércoles 29 de abril

‘INDUSTRIA 2’ (PC)

‘Neverness to Everness’ (PC, PS5, Mac, iOS, Android)

‘Magin: The Rat Project Stories’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘MotoGP 26’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2)

Jueves 30 de abril

‘Invincible VS’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Saros’ (PS5)

‘Winx Club: The Magic Is Back’ (PC, PS5, Switch)

‘Heroes of Might and Magic: Olden Era’ [acceso anticipado] (PC)

‘inKONBINI: One Store. Many Stories’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

Viernes 1 de mayo

‘SoulQuest’ (PC)

‘Gambonanza’ (PC, iOS, Android)

‘Gamble With Your Friends’ (PC)

MotoGP 26 acelera una semana con fútbol arcade y ciencia ficción

En los próximos días llegará ‘MotoGP 26’, la gran cita de la semana para los amantes de la velocidad. Milestone pone al día su simulador oficial con los pilotos, circuitos y categorías de la temporada 2026, además de un manejo revisado, más vida alrededor del paddock y carreras pensadas para trasladar mejor la tensión de cada curva. Junto a él aparece ‘FIFA Heroes’, una propuesta para iOS y Android que lleva el fútbol a partidos arcade de 5 contra 5. En paralelo, Housemarque prepara el estreno de ‘Saros’ en PS5, una aventura de acción roguelite y ciencia ficción, así que la semana despide abril con motos, deporte accesible y tensión espacial.