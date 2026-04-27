Silent Hill Townfall incluirá armas de fuego alternando entre combate y sigilo

Annapurna Interactive y Screen Burn Interactive han compartido, en un vídeo centrado en el desarrollo, nuevos detalles sobre la jugabilidad de ‘Silent Hill Townfall’, una entrega en primera persona de la serie de terror en la que el diseñador principal, Graeme McKellan, y la jefa de calidad, Linda Stenback, explican que, a diferencia de otros títulos de la franquicia, el juego ofrecerá un repertorio de recursos con armas de fuego, combate cuerpo a cuerpo y mecánicas de distracción.

Un silent Hill peleón

El equipo quiere que el combate y el sigilo convivan de forma natural. De hecho, McKellan explica que el objetivo no es imponer un único estilo de juego, más bien proporcionar herramientas que se complementen entre sí en función de la situación. Si bien el jugador podrá actuar con libertad durante buena parte de la aventura, el diseño de niveles plantea momentos específicos en los que el guion hará necesario optar por una vía más sigilosa o por una más ofensiva, de modo que la intensidad se mantenga sin cargar en exceso la experiencia.

La presencia de armas de fuego introduce una diferencia clara frente a ‘Silent Hill f’. Mientras el juego ambientado en el Japón rural se centraba por completo en el combate cuerpo a cuerpo por su contexto histórico y geográfico, ‘Townfall’ justifica ese arsenal con una ambientación situada en una localidad costera de Escocia. Según sus responsables, el uso de armas de fuego resulta creíble en este escenario y amplía las formas de gestionar recursos y amenazas.

— Behind-the-scenes: Stealth and Combat — Hear from the SILENT HILL: Townfall developers about their approach to stealth and combat. Both are key parts of the experience. How will you play?#SILENTHILL #Townfall pic.twitter.com/m5EwTFZuwH — Silent Hill Official (@SilentHill) April 23, 2026

Una entrega muy física para su protagonista

A pesar de la llegada de las armas de fuego, el combate cuerpo a cuerpo seguirá teniendo presencia. McKellan explicó que la lucha a corta distancia se ha concebido para resultar caótica y muy física, con la intención de transmitir la sensación de una pelea desesperada por la supervivencia. Con ello, el estudio quiere que el jugador perciba la brutalidad de cada impacto y sienta de nuevo la vulnerabilidad habitual de los protagonistas de la serie.

Otro estreno para los últimos meses del año

Desarrollado por Screen Burn Interactive y editado por Konami junto a Annapurna Interactive, con un lanzamiento previsto a lo largo de 2026 en PS5 y PC, ‘Silent Hill Townfall’ propone una entrega que pretende combinar la tradición del survival horror con mecánicas de acción y sigilo. Lo hará en la piel de Simon Ordell, llamado de vuelta a la isla de St. Amelia para afrontar una deuda pendiente mientras se adentra en un lugar cubierto por la niebla, entre restos de un pasado que empieza a salir a la superficie.