Halo podría haber cambiado su proyecto battle royale por una propuesta de extracción

El futuro de la franquicia ‘Halo’ parece estar atravesando una etapa de cambios promovidos desde el seno de Halo Studios. El antiguo ‘Project Tatanka’, vinculado durante años a un posible battle royale ambientado en el universo del Jefe Maestro, habría quedado descartado para dar prioridad a un formato de mecánicas PvE de supervivencia y extracción. Según la información publicada por el canal especializado Rebs Gaming, el proyecto habría derivado en el nombre en código ‘Project Ekur’ y ahora estaría planteado como un shooter de extracción, un género con mayor actividad en los últimos años dentro del mercado de los juegos como servicio.

Cambio de planes

Esta reorientación del proyecto respondería al intento de evitar un mercado saturado de battle royale y copado por juegos muy asentados. En lugar de competir directamente con títulos consolidados, Halo Studios habría trasladado el desarrollo a Unreal Engine 5, dejando atrás el motor Slipspace utilizado en ‘Halo Infinite’. Esta parte sí coincide con los planes confirmados por el equipo, ya que Xbox confirmó en 2024 que los futuros proyectos usarán Unreal Engine 5 tras el cambio de nombre de 343 Industries a Halo Studios.

El nuevo proyecto estaría concebido como una experiencia PvE con elementos de extracción, donde la supervivencia y recolección de recursos tendrían un papel principal. La fórmula seguiría una estructura con partidas en las que los jugadores entran en una zona, consiguen recursos y deben salir con vida antes de perder lo obtenido.

Project Ekur

Actualmente, existen discrepancias sobre cómo llegaría ‘Project Ekur’ al público, ya que parte de las fuentes consultadas sugiere que podría publicarse como título multijugador independiente, mientras que otras filtraciones apuntan a una posible integración en la próxima entrega principal de la franquicia. Esta posibilidad pasaría por una estructura unificada para futuros contenidos donde se reuniría la campaña, el multijugador tradicional y el citado modo de extracción en un mismo entorno.

El nombre del proyecto tampoco aparece igual en todas las fuentes, ya que algunas filtraciones lo designan como ‘Project Ekur’ y otras como ‘Project Eker’, sin que Halo Studios o Xbox hayan confirmado ninguna denominación hasta ahora. Según las informaciones publicadas, el proyecto habría estado activo al menos hasta 2023, aunque su situación a día de hoy no está clara, mientras que Brian Jarrard, director de comunidad de Halo Studios, reaccionó con humor a los rumores en redes sociales sin confirmar ni desmentir su existencia.

Halo y su paso a Unreal Engine 5

La transición a Unreal Engine 5 y el interés por nuevos formatos multijugador apuntan una etapa de renovación para la franquicia, que actualmente también tiene en marcha ‘Halo Campaign Evolved’. Este remake de la campaña de ‘Combat Evolved’ llegará en 2026 a Xbox Series X|S, PC y PS5.