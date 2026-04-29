MotoGP 26 acelera hacia una de sus entregas más completas y refinadas

MotoGP trasciende a pilotos, motos e incluso trazados míticos, es una experiencia llena de pura emoción desde el ensordecedor rugido de los motores el viernes en las prácticas hasta la clasificación, pasando por el Sprint del sábado y culminando en la carrera del domingo, el Campeonato Mundial de MotoGP sigue ofreciendo temporada tras temporada un espectáculo sin igual que Milestone trabaja desde hace años con maestría. Un año más, el equipo transalpino regresa para trasladar estas emociones con ‘MotoGP 26’, una nueva entrega que continúa la línea abierta con su predecesor, ‘MotoGP 25’, reconocido como uno de los mejores de la serie histórica. Aun con una base difícil de mejorar, el equipo milanés continúa firme en su voluntad de hacer un simulador accesible y pulido, garantizando una experiencia cada vez más cercana a la carrera real.

Un inicio de curso muy intenso

La temporada 2026 de MotoGP ha comenzado con una mezcla de alto voltaje, emoción, caídas espectaculares y duelos al límite. En la categoría reina, el curso ha comenzado con Marco Bezzecchi al frente del Mundial tras cuatro grandes premios, seguido por Jorge Martín, y Fabio Di Giannantonio, mientras que Jerez sacudió aún más el inicio con una Sprint caótica bajo la lluvia ganada por Marc Márquez y una carrera principal en la que Álex Márquez se llevó la victoria tras la caída de su hermano.

Todo esto es puro espectáculo y atrae a un público muy amplio, con aficionados de perfiles muy distintos que se acercan a MotoGP, algunos buscando una experiencia de simulación de corte realista, mientras que otros simplemente prefieren divertirse sin necesidad de pasar demasiado tiempo configurando la moto o memorizando los puntos de frenado en cada circuito. Para encontrar el equilibrio más lógico entre accesibilidad y realismo, se creó el modo Arcade, que ofrece una jugabilidad simplificada donde el piloto virtual regula elementos básicos como el acelerador, los frenos o la inclinación, de forma que cualquiera con un poco de práctica puede resultar competitivo desde el principio.

Pero no esperes acercarte con demasiada agresividad a los pianos, cruzar la hierba o tomar las curvas a velocidad excesiva, porque en ‘MotoGP 26’ no desaparece el riesgo de caída, al igual que el contacto con los oponentes, que puede hacer que los pilotos pierdan estabilidad en cualquier momento. Esa sensación no pillará por sorpresa a los aficionados a la simulación, para los que Milestone recupera el modo Pro, fiel a su esencia hardcore, con una respuesta de conducción aún más exigente, capaz de hacerte sudar como si estuvieras enfundado en el mono de un piloto de Moto3 bajo el primer sol abrasador del GP de Malasia.

Pilota a nivel profesional

Fuera del modo Arcade, ‘MotoGP 26’ ofrece una experiencia de pilotaje muy estable, reduciendo el riesgo de caídas o pérdidas repentinas de control de la parte delantera, algo que garantiza una entrada y transición en curva más suave y progresiva. Buena parte de esa sensación procede del Rider-Based Handling, un modelo aplicado al pilotaje que da más influencia a la posición del cuerpo del piloto sobre la moto y que se aprecia sobre todo al frenar tarde, inclinar en curva o recuperar la trazada tras una salida comprometida.

La presencia de los pilotos oficiales de MotoGP, Moto2 y Moto3 aporta una base familiar a la temporada virtual, con equipos y motos ligados al campeonato real gracias al sistema Riders Ratings, que vincula el juego con la temporada real al actualizar las valoraciones de los pilotos según su rendimiento en el campeonato, de manera que la parrilla evoluciona con el paso de las carreras aportando contexto y manteniendo al día el campeonato virtual, especialmente si se juega en paralelo a la temporada oficial y se observa cómo se traslada al asfalto el estado de forma de cada piloto.

Carrera, Race Off y online

‘MotoGP 26’ amplía el modo Carrera con mayor libertad y profundidad, permitiendo progresar desde Moto3 hasta MotoGP mientras los Puntos de Inflexión influyen en la relación con equipos, rivales y patrocinadores, las rivalidades se trasladan también a las redes sociales y las sanciones de los comisarios añaden un punto de tensión deportiva al desarrollo de la temporada. A esto se suman ruedas de prensa, contratos, relación con los equipos, desarrollo de la moto y un paddock con más protagonismo durante la temporada, de manera que, en líneas generales, la variante para un jugador va más allá de encadenar carreras y ofrece más contexto alrededor del piloto.

En este sentido, la progresión no se reduce a los Grandes Premios, porque el simulador te permite entrenar con minimotos, supermotards y flat tracks para mejorar habilidades y estado físico, en una recreación del trabajo que realiza un profesional al margen de la competición principal. Esa parte se agrupa en Race Off, una divertida rama adicional con pruebas de Motard, Flat Track y Minibikes, eventos con motos de serie vinculados a fabricantes concretos y tres circuitos originales: Canterbury Park, Borgo Caselle y Mont Lagard.

El multijugador completa la propuesta con carreras online, parrillas de hasta 22 pilotos, un mejor matchmaking y crossplay completo, (aunque esta función queda fuera de Switch y Switch 2), mientras que la pantalla dividida sigue disponible como opción para partidas locales. Como es habitual no faltan los editores que permiten personalizar cascos, números y vinilos, además de compartir creaciones.

También puedes emplear tiempo en completar una colección de cartas coleccionables que rinde homenaje a pilotos y circuitos, que pueden conseguirse mediante la realización de objetivos en distintos modos. Funciona como una especie de incentivo extra para seguir completando pruebas sin depender únicamente de la temporada principal y el multijugador.

Realismo visual sobre rugidos de motor

La reproducción de las motos en ‘MotoGP 26’ vuelve a ser de primera categoría, gracias al uso del Unreal Engine 5 (UE5), que permite una respuesta extremadamente fiel y una sensación de velocidad muy aguda con una tasa de fotogramas que se mantiene estable en PS5 (versión probada). Además, las animaciones se han trabajado aún más, intentando replicar con mayor precisión los gestos y movimientos típicos de pilotos como Márquez, Martín y otras estrellas del campeonato.

El nivel de detalle de los circuitos es indudablemente bueno, con una reproducción fiel de las pistas, además de entornos, tribunas, boxes, paisajes circundantes y numerosos elementos fuera de pista bien recreados. En el plano sonoro, los motores tienen más presencia, los cambios de marcha se aprecian con claridad y el tráfico en pista ayuda a percibir rivales cerca, entradas agresivas y gestionar momentos de presión. El audio en castellano refuerza la puesta en escena con locuciones y comentarios planteados al estilo de una retransmisión, de modo que la carrera gana cercanía sin que los comentarios habituales tapen el pilotaje.

Conclusiones

‘MotoGP 26’ sigue mejorando en accesibilidad, ofreciendo una experiencia más equilibrada y atractiva. Buena parte del mérito recae en el sistema Arcade, que te permite competir sin frustraciones desde el inicio, sin necesidad de dedicar horas a cada detalle, ni de estar en permanente alerta para evitar accidentes, mientras que las motos siguen impresionando por su belleza y rendimiento gracias al motor UE5. ‘MotoGP 26’ se consolida como una de las entregas más completas de los últimos años y como el camino más recomendable para entrar en la vertiente virtual de este emocionante campeonato.