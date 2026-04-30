EA Sports FC 26 encabeza los juegos mensuales PlayStation Plus para mayo de 2026

Sony Interactive Entertainment ha confirmado la lista de los juegos mensuales incluidos en el servicio PlayStation Plus para mayo de 2026, una nueva selección para los suscriptores tanto Essential como Extra y Premium, con tres títulos que se podrán reclamar a partir del martes 5 de mayo.

EA Sports FC 26

La producción más conocida del mes es ‘EA Sports FC 26’, con la entrega más reciente de la serie futbolística de Electronic Arts disponible en PS5 y PS4, acceso a Football Ultimate Team, Torneos, Eventos en vivo, Rivals y Champs, además de 20.000 jugadores de 750 clubes y selecciones en 120 estadios y 35 ligas.

Además, los suscriptores de PlayStation Plus podrán canjear el paquete EA FC 26 PlayStation Plus Icons Pack mientras el juego forme parte de los títulos mensuales del servicio, directamente desde la página de ‘EA Sports FC 26’ en PlayStation Store, para después acceder al contenido dentro del juego.

Wuchang Fallen Feathers

Entre la selección de mayo también encontramos ‘Wuchang Fallen Feathers’, un RPG de acción tipo Souls ambientado en los últimos días de la dinastía Ming, donde la pirata guerrera Wuchang despierta sin recuerdos en la tierra de Shu, un territorio dividido por facciones enfrentadas y afectado por el Emplumado, un fenómeno capaz de transformar a las personas en criaturas monstruosas.

Nine Sols

‘Nine Sols’ completa la selección con un juego de acción en 2D desarrollado por Red Candle Games, estudio taiwanés responsable de los títulos de terror ‘Detention’ y ‘Devotion’. Su propuesta combina combates que recuerdan a ‘Sekiro Shadows Die Twice’, ‘Hollow Knight’ y ‘Katana Zero’ con un mundo de inspiración taopunk donde los jugadores encarnan a Yi, un héroe olvidado de Nueva Kunlun decidido a enfrentarse a las deidades conocidas como Sols.

Para terminar, conviene recordar también que los suscriptores tienen hasta el lunes 4 de mayo para añadir a su colección los juegos mensuales de abril, formados por ‘Lords of the Fallen’, ‘Tomb Raider I-III Remastered’ y ‘Sword Art Online Fractured Daydream’.