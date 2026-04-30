The Division Resurgence llega por sorpresa a PC a través de un acceso anticipado gratuito

Lanzado el pasado 31 de marzo para Android e iOS, ‘The Division Resurgence’ deja de ser un título solo para móviles después de que Ubisoft haya abierto una versión en acceso anticipado para PC, disponible gratis a través de Ubisoft Connect para cualquier persona interesada en probar el juego antes de su lanzamiento oficial en ordenador, previsto para agosto durante la Temporada 2.

Disponible por anticipado

Según la compañía, ‘The Division Resurgence’ ya está disponible en acceso anticipado para PC a través de Ubisoft Connect, con juego y progresión cruzada para alternar entre móvil y ordenador, con la posibilidad de conservar el avance acumulado en esta fase cuando llegue el lanzamiento oficial en PC durante la Temporada 2, prevista para agosto. Para conservar los datos entre dispositivos, basta con iniciar sesión en la versión para ordenador con la misma cuenta de Ubisoft Connect utilizada en el teléfono móvil, ya que el lanzamiento oficial en PC no llegará hasta la Temporada 2 del juego.

Agents, #TDResurgence is now available on PC through Ubisoft Connect!!!

Be the first to play on PC here: https://t.co/HS44CQlOLI pic.twitter.com/vKkFapoA6x — The Division Resurgence (@TheDivMobile) April 28, 2026

Nuevos contenidos para las próximas semanas

Además de lanzar ‘The Division Resurgence’ en acceso anticipado para PC, Ubisoft también publicó una hoja de ruta con las actualizaciones del juego, donde señala que cada temporada durará cuatro meses, con nuevas fases cada seis semanas. A partir del 12 de mayo, comienza la siguiente fase de la Temporada 1, que añadirá nuevo contenido y experiencias adicionales para aquellos que ya tengan personajes de nivel alto.

"Entre las novedades se incluyen eventos por tiempo limitado, como los retos de la Zona Oscura y los modos de Carrera Rápida, así como nuevos conjuntos cosméticos, que incluyen camuflajes y aspectos para armas exóticas. La actualización también añade el pase Classified Ops 1.2, con recompensas como el arma exótica Strawberry Milkshake, el conjunto Pyromaniac completo y el aspecto de arma Hot Rod", explica la compañía. En junio de este año, ‘Resurgence’ alcanzará la Fase 3 de su temporada de debut, en la que Ubisoft añadirá el pase Classified Ops 1.3 con elementos adicionales como el arma exótica gratuita Scorpio, el conjunto cosmético Freemen y el diseño de arma Boombox.

Billetes contaminados

Ubisoft también anunció que la tercera temporada del juego incluirá una gran expansión de historia este invierno, pero no dio detalles al respecto. El título traslada la franquicia de vuelta a la ciudad de Nueva York, sumida en el caos social tras la propagación de un virus mortal a través de los billetes usados durante el Black Friday. Solo un grupo de elegidos puede ayudar a normalizar la situación.