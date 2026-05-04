Estrenos de videojuegos del 4 al 8 de mayo: Farever lidera una semana plagada de atractivos independientes

Aquí estamos puntuales como cada semana con la lista de lanzamientos más relevantes del panorama del ocio electrónico. En esta ocasión, del 4 al 8 de mayo, el plantel de estrenos lo lidera ‘Farever’, un RPG de acción multijugador online de mundo abierto que recuerda a títulos como ‘Hytale’ o ‘Enshrouded’. Aunque tampoco podemos olvidarnos de ‘Mixtape’, una aventura narrativa desarrollada por Beethoven & Dinosaur y publicada por Annapurna Interactive con una importante carga emocional. Además, también tenemos gestión deportiva en móviles, terror independiente, acción, experiencias narrativas, propuestas independientes como ‘Wax Heads’, ‘Dead as Disco’ y el estreno en PC de ‘World of Warships: Legends’. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso completo con fechas y plataformas.

Farever - 6 de mayo

Plataformas: PC

‘Farever’ es un RPG de acción multijugador online de mundo abierto que llega en acceso anticipado y recuerda a títulos como ‘Hytale’ o ‘Enshrouded’, aunque lleva su aventura hacia un reino de fantasía con recorrido libre, progresión continua y juego cooperativo. Aquí los jugadores viajan por distintas regiones del mapa, completan misiones, descubren secretos y plantan cara a criaturas repartidas por escenarios abiertos, mazmorras y zonas ocultas.

Mixtape - 7 de mayo

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X|S y Switch 2

‘Mixtape’ sigue las andanzas de un grupo de amigos durante su última noche juntos antes de tomar caminos separados, con la música como hilo conductor de una despedida cargada de recuerdos. Una lista de reproducción creada para la ocasión los lleva por escenas ligadas a su adolescencia, sus primeros amores y los momentos que han dado forma a su relación. La experiencia alterna pequeñas secuencias interactivas con escenas de corte más narrativo, siempre apoyada en la relación entre los tres protagonistas. Todo se completa con una banda sonora formada por canciones de DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division y más artistas de varias generaciones.

Will: Follow the Light – 7 de mayo

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S y PC

‘WILL: Follow The Light’ es una aventura narrativa en primera persona para un jugador que basa su propuesta en la resolución de rompecabezas, la navegación y una historia marcada por la pérdida. El jugador se pone en la piel de Will, un farero que vive en una isla remota del mar del Norte y recibe un mensaje de radio tras un desastre ocurrido en su pueblo natal. La noticia más dura llega poco después, ya que su hijo ha desaparecido. A partir de ese momento, Will parte a bordo de su velero, Molly, con la intención de regresar a casa y encontrar a su familia, pero la travesía en mar abierto le hará enfrentarse a la soledad y la tensión ambiental, dentro de un viaje personal donde el protagonista tendrá que avanzar entre la culpa y la necesidad de obtener respuestas.

Listado completo de lanzamientos:

Lunes 4 de mayo

‘Prime Monster’ (PC)

‘World of Warships: Legends’ (PC)

Martes 5 de mayo

‘In The Black’ (PC)

‘Wax Heads’ (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch)

‘Dead as Disco’ (PC)

‘The Awakener: Battle Tendency’ (PC)

‘MOTORSLICE’ (PC, PS5, Xbox Series X|S)

Miércoles 6 de mayo

‘Beyond Enemy Lines: Vietnam’ (PC)

‘Farever’ (PC)

‘Tactic Manager: Road to Glory’ (iOS, Android)

Jueves 7 de mayo

‘Mixtape’ (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2)

‘Wardrum’ (PC)

‘Alabaster Dawn’ (PC)

‘Stolen Realm Survivors’ (PC)

‘Infinity Sweeper’ (PC)

‘HUNTDOWN: OVERTIME’ (PC)

‘Meg’s Monster’ (iOS, Android)

‘Dread Neighbor’ (PC)

‘WILL: Follow The Light’ (PC, PS5, Xbox Series X|S)

Viernes 8 de mayo

‘Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite’ (PC)

‘Racing Master’ (iOS, Android)

Una semana repleta de buena música, fantasía y viajes personales

En los próximos días llega ‘Farever’ para los jugadores de PC que buscan un RPG de acción multijugador, mundo abierto y fantasía. Junto a él aparece ‘Mixtape’, la aventura narrativa de Beethoven & Dinosaur y Annapurna Interactive que convierte una noche de despedida entre amigos en un viaje musical lleno de recuerdos. En paralelo, ‘WILL: Follow The Light’ propone una travesía más íntima por el mar del Norte, así que el tramo del 4 al 8 de mayo combina fantasía, acción independiente y un buen puñado de estrenos para PC, consolas y móviles.