Far Far West está levantando pasiones en Steam con su acceso anticipado

El FPS cooperativo ‘Far Far West’ se ha lanzado oficialmente en acceso anticipado en Steam, ofreciendo una mezcla de Lejano Oeste, elementos sobrenaturales y jugabilidad cooperativa. El título desarrollado por Evil Raptor y publicado por Fireshine Games está demostrando un gran arranque y desde su estreno el pasado 22 de abril ya cuenta con más de 16.000 reseñas en Steam, con una valoración global extremadamente positiva.

Valoraciones muy positivas

Si atendemos a los datos proporcionados por la plataforma de Valve, ‘Far Far West’ ha debutado con más de 500.000 copias vendidas, la mitad solo en sus dos primeros días, alcanzando un pico de 47.256 jugadores simultáneos. Aunque resulta sorprendente por su volumen, no es algo completamente inesperado, ya que, incluso antes de su lanzamiento, la producción independiente había acumulado más de 700.000 añadidos a la lista de deseos y lo habían probado más de 400.000 jugadores durante su fase de demostración.

El concepto de ‘Far Far West’ combina los tiroteos clásicos y la ambientación de tipo western con criaturas sobrenaturales y mecánicas fantásticas, recursos útiles para afrontar los combates contra enemigos como esqueletos, buitres gigantes e incluso trenes fantasma, que dan forma a un salvaje oeste plagado de referencias de terror, magia y ciencia ficción. Los jugadores asumen el papel de unos cazarrecompensas, que en realidad son "vaqueros robot", capaces de utilizar armas de fuego y habilidades especiales, incluidos algunos hechizos.

another big ol' milestone hit for @FarFarWestGame 🤠 500,000 copies sold! thanks for your support 🫶 pic.twitter.com/tzW43YgwAD — Fireshine Games 🎮 (@FireshineGames) May 4, 2026

Para hasta cuatro jugadores

Buena parte de su atractivo reside en un modo cooperativo para hasta cuatro jugadores, diseñado para coordinarse en equipo y completar misiones mientras se derrota a enemigos cada vez más complicados. Con esta estructura, cada ronda plantea la caza de objetivos específicos con amenazas y recompensas variables. Es decir, en cualquier momento, el jugador puede seguir recorriendo el mapa para intentar mejorar el botín o regresar con la recompensa asegurada.

Para mejorar al personaje, el sistema de progresión permite usar el botín obtenido para mejorar el equipo, desbloquear nuevas habilidades y personalizar elementos cosméticos, incluido el caballo del personaje. Con esta estructura se pretende introducir un componente de riesgo y táctica, ya que cada misión puede terminar con recompensas o pérdidas significativas según la forma de gestionar la partida.

El juego se irá ampliando

En respuesta a la buena acogida de su acceso anticipado, desde la desarrolladora Evil Raptor han confirmado que continuarán desarrollando y ampliando el contenido de ‘Far Far West’ durante este periodo, inicialmente previsto durante unos 12 meses, en los que se plantearán nuevos materiales, mecánicas y recursos, siempre teniendo en cuenta los comentarios de los jugadores.