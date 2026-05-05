Incluso a 99 euros, el nuevo Steam Controller se agota en 30 minutos

Este lunes Valve inició oficialmente la venta de su nuevo Steam Controller, sin embargo, los usuarios que no fueron lo bastante rápidos o se toparon con errores en la tienda de la compañía tendrán que esperar a que aparezca una nueva tanda de unidades o, en última instancia, recurrir a revendedores con precios más altos.

La venta a través de Steam ayuda a limitar la reventa, al igual que ocurrió anteriormente con otros dispositivos de Valve. Sin embargo, es posible que algunos hayan logrado hacerse con el controlador y podrían venderlo a precios elevados, especialmente si el interés se mantiene en estos niveles y las existencias siguen siendo escasas. De hecho, ya existen anuncios en eBay con reservas del mando por precios muy superiores al oficial, con casos que alcanzan los 300 dólares.

Tan solo en media hora

Aproximadamente media hora después de que comenzaran las compras, el nuevo mando de 99 euros ya aparecía como agotado. Según parece, algunas unidades reaparecieron en la página web oficial del fabricante, pero desaparecieron rápidamente, y por ahora no hay indicios de cuándo volverá a haber stock de forma estable. Ante la demanda masiva, Downdetector registró un repunte de avisos relacionados con Steam alrededor de las 19.00h en España peninsular, justo cuando el nuevo accesorio salió a la venta.

¿Qué ofrece el nuevo mando?

El nuevo Steam Controller introduce cambios respecto a su predecesor con un diseño más parecido al de otros mandos tradicionales, aunque al mismo tiempo conserva los paneles táctiles y ofrece funciones de giroscopio más completas, con una mayor compatibilidad con distintos estilos de juego. Entre sus principales características figura el uso de la tecnología TMR, que utiliza un campo magnético para detectar los comandos del jugador configurando un producto más preciso y con mayor resistencia al desgaste de los sticks analógicos.

Además de ofrecer más de 35 horas de autonomía, el Steam Controller también cuenta con un Puck inalámbrico que permite recargar el mando y mejorar la conexión inalámbrica. A esto se suma Grip Sense, una tecnología basada en dos zonas capacitivas situadas en el agarre que permite interpretar determinadas acciones del jugador como comandos personalizables. Por último, cuenta con cuatro botones programables en la parte posterior, que pueden funcionar como controles adicionales, vibración háptica de alta definición, además de compatibilidad con dispositivos que ejecuten Steam o Steam Link, incluyendo Steam Deck, Steam Machine y Steam Frame.

¿Cuándo se repone el Steam Controller?

Hasta el momento, Valve no ha publicado datos oficiales de ventas ni ha detallado cuándo volverá a haber unidades disponibles. La única señal pública procede de la página en Steam, que muestra un aviso de servidores de reserva ocupados y pide intentarlo de nuevo. Ese mensaje no equivale a una confirmación formal de problemas en el stock, pero sí apunta a una demanda muy elevada, por lo que conviene tratar la disponibilidad como una situación cambiante hasta que Valve ofrezca más información.