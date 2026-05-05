Saros: el nuevo título de Housemarque sigue la estela de Returnal sin confundirse con una secuela

Si te impresionó ‘Returnal’, lanzado en 2021, prepárate. ‘Saros’, el título más reciente del estudio finlandés Housemarque, funciona como sucesor espiritual, porque conserva parte de su base jugable y la lleva hacia una propuesta más depurada, fácil de entender y amable con el jugador. Aun así, aunque la comparación ayuda a situarlo, no conviene presentarlo como una continuación directa. La propia Sony ha recalcado que, aunque parte de algunas ideas asociadas a ‘Returnal’, son propiedades intelectuales distintas y sin relación argumental.

Exclusivo para PS5, la producción cambia la soledad de Atropos por la misión de Arjun Devraj en Carcosa, los biomas cambiantes del planeta y una amenaza vinculada al Eclipse. ¿Merece la pena apostar por la nueva obra de Housemarque?

Una narrativa más directa

Aunque el anterior trabajo del equipo ‘Returnal’ recibió una gran valoración por parte de crítica y público, su historia apostaba por una forma más abstracta y fragmentada para desarrollar su argumento, mientras que ‘Saros’, en cambio, adopta una trama mejor estructurada y menos sujeta a interpretación.

El juego se desarrolla en un planeta hostil llamado Carcosa, donde anteriormente, tres expediciones humanas intentaron colonizarlo y obtener un recurso natural llamado lucenita, de enorme valor para la Tierra. Sin embargo, ninguna de las expediciones regresa y se desconoce qué les sucedió. En esta situación tomamos el control de Arjun Devraj, un agente de Soltari y miembro de la cuarta expedición, Echelon IV, que busca respuestas. Pero junto a la misión principal, Arjun también deberá hacer frente a sus propias heridas personales en una odisea atravesada por traumas del pasado.

El ciclo y sus reglas

¿Recuerdas la película ‘Al filo del mañana’, protagonizada por Tom Cruise? Tanto allí como aquí, el protagonista queda atrapado en una especie de bucle que, al morir, lo devuelve a un punto concreto, pero sin perder el conocimiento adquirido. Saros ofrece una explicación para este fenómeno, que por supuesto no revelaré aquí.

En el vestíbulo del juego, llamado "El Pasaje", es posible interactuar con otros miembros de la tripulación, un componente que aporta presencia humana al refugio y permite intimar con los compañeros de Arjun. Al reconstruir los fragmentos de la historia junto con los testimonios de la tripulación, resulta interesante comprender qué sucedió en este lugar, donde incluso los miembros de misiones anteriores perdieron la cordura. Precisamente es en el vestíbulo donde se desarrolla el árbol de habilidades y se prepara al personaje antes de iniciar una incursión.

El Eclipse como parte del ciclo

Una de las señas más características de ‘Saros’ es el Eclipse, un estado que altera Carcosa y endurece las reglas del combate. Cuando aparece, los colores se transforman en un paisaje rojizo, aunque sus efectos no se reducen al apartado de imagen, ya que los enemigos se vuelven más resistentes, rápidos y agresivos, mientras que algunos proyectiles que antes podrían absorberse pueden pasar a provocar el efecto contrario y reducir tu barra de salud. A cambio, las recompensas obtenidas durante ese estado serán más valiosas, aunque conviene prestar atención al efecto de cada objeto en tu configuración, porque algunos pueden perjudicar más que ayudar.

Un ballet de balas

Housemarque ha planteado el combate de ‘Saros’ no como un infierno de balas, sino como un "ballet de balas", una definición muy acertada por el papel del escudo de Soltari. Esta herramienta defensiva permite absorber determinados proyectiles enemigos, sobre todo los azules, para transformar esa energía en ataques de gran potencia mediante las armas de energía, algo que modifica de forma notable la manera de jugar, ya que la lógica tradicional de defensa y contraataque cambia y, en lugar de apartarte siempre de las balas, terminas aprendiendo a absorberlas para responder con más contundencia.

Mejor retorno, menos frustración

Uno de los aspectos menos convincentes de ‘Returnal’ es su dureza, ya que morir significa volver al principio y en muchas ocasiones resulta más desmotivador que útil para aprender, mejorar y regresar con más opciones. ‘Saros’ corrige parte de esa sensación con un sistema de progresión permanente mucho más sólido mediante recursos como lucenita y alción, que los jugadores pueden invertir en la matriz de armadura, y mejora de forma permanente atributos como la integridad máxima, la capacidad de energía del escudo y el rendimiento de obtención entre partidas.

Además, el juego ofrece una mecánica de Segunda oportunidad, que reactiva al jugador de forma inmediata tras su primera muerte. Conviene no confundirse, porque esto no significa que el juego sea fácil, de hecho, resulta tremendamente difícil en varios tramos, aunque la progresión se presenta con mayor claridad y el regreso al combate resulta más estimulante. Pero es indudable que ‘Saros’ recompensa al jugador que quiere mejorar en cada partida y cuanto más interés muestres en pulir tus habilidades de combate, más larga y satisfactoria será tu aventura.

Rendimiento y respuesta en PS5

Técnicamente, el juego funciona con soltura en PS5, con un apartado gráfico muy cuidado y escenas que aprovechan bien la potencia de la consola. El uso de las funciones del DualSense vuelve a ser una de las señas del estudio y, por ejemplo, al pulsar L2 hasta la mitad se apunta con el arma, mientras que al pulsarlo completamente se activa el disparo secundario. Es decir, cada textura y reacción del escenario se perciben en las manos del jugador gracias a la respuesta háptica del DualSense, mientras que el audio 3D resulta muy útil para detectar amenazas entre proyectiles que llegan de todas direcciones y el apartado sonoro gana presencia con la música de Sam Slater, compositor dos veces ganador del Grammy.

Conclusiones

‘Saros’ es más accesible que ‘Returnal’, aunque su estructura todavía requiere paciencia, perseverancia y aprendizaje, porque cometer errores, morir y aprender de cada intento forman parte del camino. Sin embargo, esta vez el regreso a la batalla resulta más gratificante, porque el juego anima a volver con más recursos, una percepción más clara del entorno y una mejor preparación, sin que la derrota anterior se perciba como un castigo.

En este sentido, ‘Saros’ incorpora elementos jugables con entidad propia como el Eclipse y el Escudo Soltari, ofrece una historia menos críptica y propone un combate más agradecido. Pero, ante todo, te anima a mejorar con cada nueva incursión, perfeccionando la manera de afrontar cada ciclo hasta revelar la verdad de Carcosa. Morir en ‘Saros’ no es el final, sino una nueva oportunidad para volver con más experiencia, recursos y una interpretación más precisa de cada amenaza.