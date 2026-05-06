El nuevo modo gratuito de Resident Evil Requiem requerirá completar la campaña principal

Desarrollado por Capcom, ‘Resident Evil Requiem’ es la novena entrega principal de la serie de terror, que está disponible desde el 27 de febrero de 2026 en PS5, Xbox Series, PC y Switch 2. Su historia se sitúa en octubre de 2026, 28 años después de la destrucción de Raccoon City y presenta a Grace Ashcroft, analista del FBI e hija de Alyssa Ashcroft, superviviente relacionada con los sucesos de ‘Resident Evil Outbreak’.

Por encima de las previsiones

El título ha sido todo un éxito, con más de 6 millones de unidades vendidas en todo el mundo y el registro más rápido de la serie en alcanzar esas cifras, superando incluso las expectativas de la compañía japonesa gracias a una campaña donde se alterna un tipo de terror más opresivo en las secciones de Grace, con áreas cargadas de acción protagonizadas desde la perspectiva de Leon S. Kennedy, que vuelve como agente de la DSO. Algo justificado, ya que su estructura permite que la entrega relacione la investigación con varios cabos históricos de la licencia, entre ellos las heridas abiertas de Raccoon City y las consecuencias de los experimentos de Umbrella.

Sobre todo esto, incluidos los próximos pasos de la entrega, han hablado Koshi Nakanishi, director de ‘Requiem’, junto al productor Masato Kumazawa. Entrevistados por la publicación especializada japonesa Denfaminico Gamer, han ofrecido algunas indicaciones sobre cómo será el nuevo modo del juego, prometido como contenido descargable gratuito.

Novedades confirmadas

La casa japonesa ya había adelantado en marzo que ‘Resident Evil Requiem’ recibiría modo Foto y un minijuego previsto para mayo, además de una ampliación de historia que continúa en desarrollo, de modo que no debe confundirse con el nuevo modo gratuito. En este caso, aunque tampoco se ha anunciado ninguna fecha, Nakanishi sí confirma que este modo adicional solo se desbloqueará cuando los jugadores completen la campaña.

Al depender del final de la historia, es posible que algunos enemigos, escenarios o situaciones revelen detalles relacionados con la trama, de ahí el requisito de haber dado una vuelta completa. Esta variante se plantea como una propuesta para un jugador centrada estrictamente en los combates del juego, pero en un contexto de mayor rejugabilidad y partidas más rápidas.

Partiendo de esa información y del requisito de completar la campaña para desbloquearlo, no es difícil especular con que podría funcionar como una reformulación de tramos concretos de la aventura, modificados para soportar una mayor carga ofensiva y quizá cercanos al espíritu del modo ‘Mercenarios’, que invita a superar oleadas de enemigos dentro de un tiempo limitado.

Podría estar muy cerca de su lanzamiento

Aunque la compañía de Osaka mantiene toda esta información bajo reserva, su llegada podría estar próxima, ya que durante la entrevista Masato Kumazawa recomendó a los jugadores japoneses completar la campaña durante la Semana Dorada, un periodo festivo celebrado entre el 29 de abril y el 6 de mayo, y Koshi Nakanishi añadió que el minijuego se encuentra en la fase final de desarrollo, sin día de estreno confirmado por ahora. Esta recomendación nos invita a pensar que no debería tardar demasiado en llegar.