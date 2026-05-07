Last Flag: el juego del vocalista de Imagine Dragons se apaga y nadie se da cuenta

‘Last Flag’, el juego de disparos multijugador competitivo desarrollado por el estudio cofundado por el vocalista de Imagine Dragons, no recibirá nuevo contenido al margen de las actualizaciones ya programadas, mientras los desarrolladores admiten que el título no ha logrado convocar público suficiente como para continuar invirtiendo en el proyecto. En general, aunque doloroso, la situación del juego se suma a la de otros títulos online que tampoco consiguieron despegar, incluso como en este caso, pese a la promoción realizada por la banda en redes sociales.

El estudio del vocalista de Imagine Dragons

Lanzado el 14 de abril por Night Street Games, un estudio fundado en 2020 por Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons y aficionado al desarrollo de videojuegos, junto a su hermano Mac Reynolds, el juego ofrece una experiencia de disparos online competitiva en formato "Capturar la Bandera", diseñada especialmente sobre un modo multijugador que ya valoramos en LD.

Todo un despliegue publicitario

Mac Reynolds esperaba que la promoción realizada a través de los canales oficiales de Imagine Dragons, tanto antes como después del lanzamiento, animaría al público a dar una oportunidad al juego, pero esa previsión no se ha materializado. Buena prueba de ello es que ahora, a través de un comunicado publicado en el servidor oficial de Discord, se confirma el freno a los nuevos contenidos.

"Si han estado siguiendo las estadísticas de Steam, ya saben que Last Flag no logró alcanzar la audiencia necesaria para ofrecer toda la experiencia que merecen", explica. El mensaje, además, reconoce la situación económica ante sus jugadores. "Nuestra realidad financiera significa que probablemente no podremos invertir en más desarrollo, incluyendo la versión para consolas, por el momento, aparte de algunos parches futuros", añade.

Mac tiene razón. Si nos detenemos en los datos de SteamDB, resulta que ‘Last Flag’ nunca ha superado los 600 jugadores simultáneos. A raíz de este grado de popularidad el equipo aclara en otra publicación, esta vez en el blog de Steam, que es improbable que inviertan en "cualquier desarrollo adicional más allá de las actualizaciones ya planificadas."

Last Flag no será cancelado, de momento

Sin embargo, desde el estudio se asegura que Last Flag no cerrará sus servidores y remarcan que, en los próximos meses, se podrá disfrutar de un nuevo modo de juego, un nuevo personaje, un nuevo mapa y elementos cosméticos adicionales. "Last Flag no se va a ninguna parte", afirma Mac. "Además de colaborar con nuestros socios de desarrollo y Steam para garantizar que los jugadores puedan seguir disfrutando el juego que compraron, añadiremos la posibilidad de que la comunidad cree salas personalizadas con reglas alternativas", concluye, esperando un golpe de suerte.

Una lista creciente de proyectos online con problemas

‘Last Flag’ no es una anomalía y se suma a una creciente lista de proyectos que no han logrado hacerse con una base de jugadores suficiente como para mantener el servicio. En lo que va de año, títulos como ‘Highguard’ y ‘Wanderstop’ han pasado por problemas importantes, aunque por motivos distintos. El primero cerró sus servidores en marzo, mientras que el estudio responsable de Wanderstop bajó la persiana tras no conseguir financiación para su siguiente proyecto.

Ambos casos evidencian la dificultad que entraña sacar adelante un proyecto online en un mercado donde compiten productos como ‘Fortnite’, ‘Call of Duty Warzone’, ‘Roblox’ y ‘Minecraft’, que mantienen e incluso incrementan su público años después de su lanzamiento.