Star Fox vuelve a Nintendo Switch 2 con una revisión del clásico de Nintendo 64

Fox McCloud está de vuelta. En un Nintendo Direct sorpresa, la firma de Kioto ha confirmado una revisión de ‘Star Fox’ para Switch 2, que a grandes rasgos será una versión actualizada de la entrega lanzada para Nintendo 64 en 1997. El juego llegará el 25 de junio de 2026 y se perfila como uno de los regresos más sonados de este año para la plataforma, ya que la franquicia, nacida en Super Nintendo en 1993, vuelve tras una década sin una nueva entrega principal desde ‘Star Fox Zero’, publicado para Wii U el 22 de abril de 2016.

Regresan las batallas espaciales y las rutas alternativas

La propuesta parece seguir la misma filosofía que ‘Lylat Wars’, conocido fuera de Europa como ‘Star Fox 64’, conservando la estructura y el diseño de los niveles mientras moderniza su puesta en escena, con gráficos renovados, personajes rediseñados, voces en off y nuevas secuencias pensadas para dar más envergadura a una aventura que enfrenta una vez más a Fox McCloud y su equipo contra el científico Andross en una misión para salvar el sistema Lylat.

Los escenarios clásicos también se han recreado con mayor detalle en lugares tan conocidos como Corneria, Zoness y el Sector Y, mientras sus primeras imágenes dejan entrever gráficos muy definidos, con versiones realistas de personajes como Slippy Toad. En el plano continuista, la campaña parece mantener la base tradicional, con los jugadores a los mandos de la nave Arwing realizando maniobras como giros en tonel, impulsos y volteretas para evadir ataques enemigos y dominar las batallas aéreas. Pero además de las naves Arwing, se podrán controlar otros vehículos, incluido un submarino, con el regreso de las comunicaciones por radio durante las misiones.

Fox McCloud y su equipo se ponen de nuevo a los mandos en #StarFox, un «remake» del juego de Nintendo 64 que se lanzará el 25 de junio para #NintendoSwitch2. No te pierdas la presentación Star Fox Direct: https://t.co/wHdETeUyih pic.twitter.com/SUeRYH3kJp — Nintendo España (@NintendoES) May 6, 2026

Multijugador con batallas 4 contra 4

Mientras que el modo campaña incluirá rutas alternativas dentro del sistema Lylat, mediante recorridos y fases que variarán en función de las acciones de los jugadores durante cada partida, la principal novedad dentro del apartado multijugador es el Modo Batalla, que permitirá partidas en línea de 4 contra 4 con hasta ocho jugadores divididos entre el Equipo Star Fox y el Equipo Star Wolf, además de objetivos distintos en cada mapa. La ficha oficial también confirma que ‘Star Fox’ contará con servicio de guardado de datos en la nube mediante Nintendo Switch Online, aunque no menciona GameShare entre las funciones recogidas para el título.

Controles de ratón

El nuevo ‘Star Fox’ también utilizará funciones propias de Nintendo Switch 2, entre ellas la compatibilidad con el modo ratón de los Joy-Con 2, una prestación que únicamente se contempla para juegos que admitan esta función y que, en este caso, permitirá alternar entre el manejo tradicional y una puntería más precisa durante las partidas. Además, el juego incluirá avatares de personajes realistas para las partidas en línea mediante GameChat, con gestos que imitan los movimientos faciales y corporales de los jugadores, mientras que aquellos que prefieran una experiencia cercana a la entrega original podrán seguir jugando con el mando clásico de Nintendo 64, compatible con el título.

Pese al anuncio inesperado, esta era una noticia que parte de los aficionados a ‘Star Fox’ llevaba tiempo esperando, concretamente desde que Fox McCloud apareció en ‘Super Mario Galaxy: La Película’, cuyo estreno en España se produjo el pasado 1 de abril de 2026.