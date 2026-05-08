Cómo descargar Leon Must Die Forever, el nuevo modo gratuito de Resident Evil Requiem

Capcom ha lanzado ‘Leon Must Die Forever’ como parte de una actualización gratuita para ‘Resident Evil Requiem’. Esto implica que no hay que comprar ‘Leon Must Die Forever’ por separado ni buscarlo como descarga independiente en las tiendas digitales, ya que el acceso al nuevo modo se obtiene al instalar la versión más reciente del título.

En consolas, la descarga se realiza mediante el sistema habitual de actualizaciones de PS5, Switch 2 y Xbox Series X|S, mientras en PC, el parche llega a través de Steam o Epic Games Store, según la versión adquirida. En el caso de GeForce NOW, no hace falta descargar el parche de forma manual, ya que el juego se ejecuta en la nube mediante el servicio de Nvidia.

Cómo acceder al nuevo minijuego

Una vez instalada la actualización, ‘Leon Must Die Forever’ aparece dentro del juego como modo adicional. Eso sí, el acceso no está abierto desde el inicio, ya que Capcom establece como requisito completar antes la historia principal para desbloquear un modo de juego que propone una experiencia más rápida que la campaña principal. El jugador debe superar varias fases a los mandos de Leon, derrotar enemigos más peligrosos y avanzar hasta el jefe final antes de que se agote el tiempo.

El modo también incluye habilidades exclusivas, varios rangos de dificultad y un diseño planteado para repetir partidas, ya que la progresión y opciones pueden cambiar en cada intento. Según la descripción recogida en la ficha del paquete de contenido, la acción toma distancia con los tramos más pausados de la campaña principal para apostar por combates continuos, mejora de habilidades y presión constante. También se incluye un modo de dificultad extrema dirigido a jugadores curtidos.

Mejoras incluidas en la actualización

Capcom también ha incorporado correcciones en distintas plataformas y mejoras concretas para PC, ya que esta versión añade soporte para varias funciones del mando DualSense, incluidos los gatillos adaptativos, la respuesta háptica y el sensor de movimiento. En la práctica, estas opciones permiten trasladar al ordenador parte de la respuesta propia del mando de PlayStation 5, de modo que los disparos, golpes o determinadas acciones físicas pueden percibirse mediante una reacción más precisa.

Nuevos productos oficiales y amiibo

En paralelo a la llegada del parche, Capcom ha preparado nuevos productos inspirados en ‘Leon Must Die Forever’, entre ellos prendas de ropa, además de figuras amiibo de ‘Resident Evil Requiem’ basadas en Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy para Nintendo Switch 2, cuya disponibilidad está prevista para 2026.