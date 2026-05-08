LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro apura su estreno al ritmo de Kiss from a Rose, de Seal

Como paso previo a su estreno, Warner Bros. Games ha publicado el tráiler de lanzamiento de ‘LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro’, que deja buenas muestras del viaje de Bruce Wayne en su camino hasta convertirse en el Cruzado Enmascarado protector de Gotham. Todo esto acompañado por ‘Kiss from a Rose’, una canción de Seal que se convirtió en un clásico de la banda sonora de ‘Batman Forever’, en un avance que combina escenas cinematográficas con secuencias de juego inéditas y muestra a Batman y sus aliados frente a algunos de los principales villanos de DC. Si después de ver este tráiler no te entran ganas de jugar, quizá Arkham tenga alguna habitación libre.

Un elenco especial en mundo abierto

La fórmula desarrollada por TT Games plantea una aventura de acción en mundo abierto que se desarrolla a través de una historia original inspirada en décadas de películas, cómics, series de televisión y videojuegos protagonizados por el personaje. Para ello combina elementos clásicos del universo DC con el humor característico de los juegos de la línea LEGO. A modo de muestra de lo que aguarda en el título completo, el tráiler presenta a personajes como Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman y Talia al Ghul. Por parte de los antagonistas, no pueden faltar viejos conocidos del universo de Batman, como el Joker, Hiedra Venenosa, Mr. Freeze, Dos Caras, Ra's al Ghul y Bane.

El juego se perfila como un homenaje a uno de los personajes más reconocibles de la cultura popular, realzado por el característico toque cómico que distingue a los productos LEGO. La jugabilidad apuesta por combates, sigilo, habilidades detectivescas, gadgets y cooperación local, todo ello integrado en una Gotham de mundo abierto que permite recorrer lugares como Arkham Asylum, Ace Chemicals y Wayne Tower. El apartado sonoro también mantendrá un gran nivel con composiciones de Danny Elfman asociadas a las películas de Batman dirigidas por Tim Burton y doblaje completo al español.

Plant puns or broody silence—pick your poison (ivy). #LEGOBatmanGame pic.twitter.com/Oq6Bgq27hz — LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight (@LEGODCGame) May 6, 2026

Esperando que caiga la noche

‘El Legado del Caballero Oscuro’ se lanzará a nivel mundial el 22 de mayo para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC a través de Steam y Epic Games Store. También se ha confirmado una versión para Nintendo Switch 2, pero su fecha concreta todavía no se ha anunciado.

Las ediciones Estándar y Deluxe ya están disponibles para reservar y aquellos que se hagan con la configuración de venta más completa tendrán 72 horas de acceso anticipado y podrán empezar a jugar el 19 de mayo. Esta edición también incluye la Colección del Legado y la Colección Caótica, prevista como contenido posterior al estreno, mientras que todos los jugadores que reserven el juego recibirán el atuendo inspirado en ‘El regreso del Caballero Oscuro’, uno de los cómics de Batman más populares de su extensa trayectoria.