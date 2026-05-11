Estrenos de videojuegos del 11 al 15 de mayo: Indiana Jones, Subnautica 2 y Outbound animan la semana

Aquí estamos puntuales como cada semana para repasar la lista de lanzamientos más relevantes del panorama del ocio electrónico. En esta ocasión, del 11 al 15 de mayo, el plantel de estrenos lo lidera ‘Indiana Jones y el Gran Círculo’, que llega a Switch 2 tras su paso por Xbox Series X|S, PC y PS5. Tampoco podemos olvidarnos de ‘Call of the Elder Gods’, la nueva aventura narrativa del estudio madrileño Out of the Blue Games, ni de ‘Blades of Fire’, obra del estudio español MercurySteam, que desembarca en Steam acompañado por su versión 2.0 tras su estreno original en 2025. Además, durante los próximos días podrás adentrarte en la supervivencia submarina que propone ‘Subnautica 2’, una vida nómada en ‘Outbound’, gestión hotelera, ciencia ficción, terror independiente y varias propuestas para PC, consolas y móviles. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso completo por fechas y plataformas.

Blades of Fire - 14 de mayo

Plataformas: PC

‘Blades of Fire’ llega el 14 de mayo a Steam tras su estreno original en 2025 para PC en Epic Games Store, PS5 y Xbox Series X|S. La aventura de acción de MercurySteam, editada por 505 Games, nos pone en la piel de Aran de Lira, el último guerrero capaz de forjar acero verdadero en un mundo condenado por el hechizo de la reina Nerea, que ha convertido el metal de sus enemigos en piedra. La propuesta combina fantasía oscura, combates exigentes, creación de armas y avance por escenarios llenos de criaturas, secretos y amenazas de gran tamaño. La llegada a Steam se acompaña de la versión 2.0, que incorpora la variante nueva partida +, modo foto, dificultad Titanio, reaparición de jefes, nuevas piezas de armas, mejoras de combate, compatibilidad DLSS 4 en PC y varios contenidos añadidos. También incluye el Adventurer Pack, el libro de arte y la banda sonora original de Óscar Araujo.

Indiana Jones y el Gran Círculo - 12 de mayo

Plataformas: Switch 2

‘Indiana Jones y el Gran Círculo’ aterriza esta semana en Switch 2 tras su paso por Xbox Series X|S, PC y PS5. La aventura de MachineGames, publicada por Bethesda Softworks, sitúa la acción en 1937, entre ‘En busca del arca perdida’ e ‘Indiana Jones y la última cruzada’, con Indy tras la pista de una antigua fuerza vinculada al Gran Círculo mientras distintos grupos recorren el mundo para hacerse con ese secreto. La propuesta mezcla acción en primera persona, sigilo, puzles, combates y viajes por distintos países, con el látigo y el ingenio del arqueólogo como grandes señas del recorrido.

En Switch 2, el juego llega como una conversión completa, sin recortes de contenido y añade funciones específicas de la consola, como controles por movimiento y modo ratón mediante los Joy-Con 2. A nivel técnico, la versión funciona a 30 imágenes por segundo, con 1080p en modo televisor y 720p en portátil, apoyada por resolución dinámica y DLSS para mantener la nitidez.

Call of the Elder Gods - 12 de mayo

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series, Switch 2

‘Call of the Elder Gods’ es la nueva aventura narrativa del estudio madrileño Out of the Blue Games, creadores de ‘Call of the Sea’, publicada por Kwalee. El juego propone un viaje de terror lovecraftiano por varios rincones del planeta, a través de puzles basados en la observación, investigación y la resolución de enigmas. La historia sigue al profesor Harry Everhart y la estudiante Evangeline Drayton, unidos por un artefacto hallado años atrás y por una serie de revelaciones antiguas capaces de poner a prueba su cordura.

Listado completo de lanzamientos:

Lunes 11 de mayo

‘Don’t Panic! It is Just Turbulence’ (PC)

‘Outbound’ (PC, Xbox Series, PS5, Switch, Switch 2)

‘Battlestar Galactica: Scattered Hopes’ (PC)

Martes 12 de mayo

‘Call of the Elder Gods’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Indiana Jones y el Gran Círculo’ (Switch 2)

‘Tennis Manager 26’ (PC, móviles)

‘Better Than Dead’ (PC)

Miércoles 13 de mayo

‘Vultures: Scavengers of Death’ (PC)

‘Notmads’ (PC)

‘Yomi 2’ (PS5, Xbox Series, Switch)

Jueves 14 de mayo

‘Subnautica 2’ (PC, Xbox Series)

‘Blades of Fire’ (PC)

‘Hotel Architect’ (PC)

Viernes 15 de mayo

‘Psychic Kung Fu Master’ (PC)

‘Dark Light: Survivor’ (PC)

‘Steel Artery: Train City Builder’ (PC)

Reliquias, océanos alienígenas y supervivencia

En los próximos días se publica la esperada adaptación de ‘Indiana Jones y el Gran Círculo’ a Switch 2, que permite disfrutar en la nueva consola de Nintendo de la aventura de MachineGames. Junto a él aparece ‘Call of the Elder Gods’, que lleva el terror lovecraftiano por distintos rincones del planeta y en paralelo, ‘Blades of Fire’ desembarca en Steam acompañado por su versión 2.0, mientras ‘Subnautica 2’ y ‘Outbound’ completan una semana plagada de propuestas de supervivencia submarina, ciencia ficción, gestión y vida nómada junto a un buen puñado de estrenos para PC, consolas y móviles.