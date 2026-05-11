Stranger Than Heaven: SEGA revela nuevos detalles sobre la historia, el sistema de combate y su reparto internacional

Desde Tokio, SEGA nos trae nuevos detalles sobre ‘Stranger Than Heaven’, el próximo título de acción y aventura desarrollado por Ryu Ga Gotoku Studio, el equipo responsable de la conocida franquicia ‘Yakuza/Like a Dragon’. La información se presentó durante una emisión especial organizada en colaboración con Xbox, donde se repasaron aspectos de la narrativa, el reparto de personajes, el sistema de combate y la banda sonora de este prometedor proyecto.

Medio siglo de historia

Si atendemos al material publicado, ‘Stranger Than Heaven’ presentará una historia que abarca 50 años y sigue el viaje de Makoto Daito. El protagonista, hijo de padre estadounidense y madre japonesa, inicia su historia en San Francisco en 1915 y parte hacia Japón tras la muerte de sus padres. De este modo, a lo largo de la campaña, los jugadores recorrerán cinco ciudades ambientadas en diferentes épocas históricas: Kokura, Fukuoka (1915), Kure, Hiroshima (1929), Minami, Osaka (1943), Atami, Shizuoka (1951) y Shinjuku, Tokio (1965). Cada lugar se inspira en regiones reales y pretende reflejar el contexto social e histórico de su época, algo que también se trasladará al apartado gráfico mediante arquitecturas, calles y detalles adaptados a cada periodo de Japón.

El título contará con un reparto internacional que incluye nombres como Yu Shirota, Dean Fujioka, Snoop Dogg, Moeka Hoshi, Tori Kelly, Ado, Satoshi Fujihara, Tokuma Nishioka, Cordell Broadus y Akio Otsuka. La producción también incorpora la participación póstuma del actor Bunta Sugawara, cuya imagen fue recreada mediante tecnología CGI, con el permiso de su familia y en colaboración con Toei Company.

Puños y armas blancas

Según Ryu Ga Gotoku Studio, el sistema de combate se ha diseñado para responder de forma intuitiva y directa, permitiendo controlar por separado los movimientos de Makoto y combinar ataques, defensas y contraataques durante las peleas. Además, Makoto podrá recurrir a armas como cuchillos, martillos y katanas, aprovechar objetos y elementos del escenario, y encadenar distintas maniobras durante los combates.

Game Pass lo recibirá desde el primer día

Otro elemento que se desarrollará a lo largo del juego será la carrera de Makoto como productor musical, ya que el personaje puede reclutar artistas, recopilar sonidos ambientales y crear música para sus actuaciones, gestionando aspectos como el repertorio, equipo y la producción del espectáculo.

Precisamente, la banda sonora también tendrá un papel relevante. Su tema principal está interpretado por el propio Snoop Dogg junto a Satoshi Fujihara, Ado y Tori Kelly, que además aparecen como personajes dentro del juego. ‘Stranger Than Heaven’ se lanzará durante el invierno de 2026/2027 para PS5, Xbox Series X|S y PC, vía Steam y Microsoft Store. También estará disponible desde el primer día en Game Pass.