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Stranger Than Heaven: SEGA revela nuevos detalles sobre la historia, el sistema de combate y su reparto internacional

La obra repasará medio siglo de historia japonesa a través de Makoto Daito, peleas cuerpo a cuerpo y una importante faceta musical

La obra repasará medio siglo de historia japonesa a través de Makoto Daito, peleas cuerpo a cuerpo y una importante faceta musical
Ryu Ga Gotoku Studio

Desde Tokio, SEGA nos trae nuevos detalles sobre ‘Stranger Than Heaven’, el próximo título de acción y aventura desarrollado por Ryu Ga Gotoku Studio, el equipo responsable de la conocida franquicia ‘Yakuza/Like a Dragon’. La información se presentó durante una emisión especial organizada en colaboración con Xbox, donde se repasaron aspectos de la narrativa, el reparto de personajes, el sistema de combate y la banda sonora de este prometedor proyecto.

Medio siglo de historia

Si atendemos al material publicado, ‘Stranger Than Heaven’ presentará una historia que abarca 50 años y sigue el viaje de Makoto Daito. El protagonista, hijo de padre estadounidense y madre japonesa, inicia su historia en San Francisco en 1915 y parte hacia Japón tras la muerte de sus padres. De este modo, a lo largo de la campaña, los jugadores recorrerán cinco ciudades ambientadas en diferentes épocas históricas: Kokura, Fukuoka (1915), Kure, Hiroshima (1929), Minami, Osaka (1943), Atami, Shizuoka (1951) y Shinjuku, Tokio (1965). Cada lugar se inspira en regiones reales y pretende reflejar el contexto social e histórico de su época, algo que también se trasladará al apartado gráfico mediante arquitecturas, calles y detalles adaptados a cada periodo de Japón.

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El título contará con un reparto internacional que incluye nombres como Yu Shirota, Dean Fujioka, Snoop Dogg, Moeka Hoshi, Tori Kelly, Ado, Satoshi Fujihara, Tokuma Nishioka, Cordell Broadus y Akio Otsuka. La producción también incorpora la participación póstuma del actor Bunta Sugawara, cuya imagen fue recreada mediante tecnología CGI, con el permiso de su familia y en colaboración con Toei Company.

Puños y armas blancas

Según Ryu Ga Gotoku Studio, el sistema de combate se ha diseñado para responder de forma intuitiva y directa, permitiendo controlar por separado los movimientos de Makoto y combinar ataques, defensas y contraataques durante las peleas. Además, Makoto podrá recurrir a armas como cuchillos, martillos y katanas, aprovechar objetos y elementos del escenario, y encadenar distintas maniobras durante los combates.

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Game Pass lo recibirá desde el primer día

Otro elemento que se desarrollará a lo largo del juego será la carrera de Makoto como productor musical, ya que el personaje puede reclutar artistas, recopilar sonidos ambientales y crear música para sus actuaciones, gestionando aspectos como el repertorio, equipo y la producción del espectáculo.

Precisamente, la banda sonora también tendrá un papel relevante. Su tema principal está interpretado por el propio Snoop Dogg junto a Satoshi Fujihara, Ado y Tori Kelly, que además aparecen como personajes dentro del juego. ‘Stranger Than Heaven’ se lanzará durante el invierno de 2026/2027 para PS5, Xbox Series X|S y PC, vía Steam y Microsoft Store. También estará disponible desde el primer día en Game Pass.

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