El cofundador de Guerrilla Games prepara una alternativa europea a Unreal Engine

El veterano creativo Arjan Brussee, que desarrolló buena parte de su carrera en estudios como Epic Games, Guerrilla Games y Boss Key Productions, ha anunciado que trabaja en la creación de un nuevo motor gráfico. Según ha explicado, su objetivo es crear una "alternativa europea" a Unreal Engine y Unity.

Tecnología europea para crear mundos mediante inteligencia artificial

Antes de embarcarse en este proyecto, Brussee desarrolló su carrera como programador en Epic Games, donde contribuyó a la creación de la serie ‘Jazz Jackrabbit’. Posteriormente, fue uno de los fundadores de Guerrilla Games, empresa en la que permaneció hasta la creación del estudio Boss Key Productions. Tras su cierre, regresó a Epic, donde trabajó durante ocho años en cargos vinculados a Unreal Engine, entre ellos el de director global de gestión de producto.

En una entrevista en el pódcast neerlandés De Technoloog, Brussee explica que trabaja en The Immense Engine, un motor gráfico que se plantea como alternativa europea a Unreal Engine y Unity en un mercado dominado por tecnologías estadounidenses y chinas, que aspira a tener usos profesionales mediante simulaciones 3D aplicadas a otros ámbitos.

También para entornos profesionales

Para Brussee, los motores gráficos actuales han dejado de emplearse únicamente para crear videojuegos y se han convertido en herramientas habituales en simulaciones de defensa, logística y otros entornos profesionales. Por ese motivo, The Immense Engine nace también como una respuesta europea a ese uso cada vez más amplio del 3D en tiempo real. Del mismo modo defendió su intención de crear una plataforma de desarrollo de videojuegos abierta desde su origen a nuevas formas de diseño. Esto incluye la posibilidad de trabajar mediante agentes de inteligencia artificial en las primeras fases del proyecto.

Según el veterano de Guerrilla Games, soluciones como Unreal Engine están algo desfasadas en este sentido y explica que el producto de Epic "fue creado por y para personas que tienen que navegar por un menú con el ratón. Si quieres cambiar algo, tienes que hacerlo en el motor completo".

Aún se encuentra en una fase temprana

"El auge de la IA implica que debemos abordar el desarrollo de este tipo de software crucial de una manera distinta", explicó Brussee. "Como veterano de la industria, veo oportunidades aquí. Si eres inteligente y sabes cómo trabajar con un buen marco de agentes de IA, puedes hacer el trabajo de diez o quince personas". Por ahora, conviene recordar que The Immense Engine se encuentra en una fase temprana, sin fecha anunciada, demostración pública ni socios confirmados para el proyecto.