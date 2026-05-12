Sony registra una patente para generar clips de juego con inteligencia artificial

Si sueles compartir tus mejores jugadas, presta atención, porque una patente publicada el 5 de mayo en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, USPTO, con el número de documento 12616902, revela que Sony Interactive Entertainment Inc., SIE, ha registrado un sistema basado en inteligencia artificial, IA, capaz de generar automáticamente tarjetas de mejores momentos, collages, vídeos cortos e incluso objetos coleccionables en 3D a partir de sesiones de juego.

Esta tecnología observa en tiempo real cuanto sucede en la pantalla y recopilaría datos sobre eliminaciones, victorias, eventos poco comunes, acciones del jugador y otros sucesos. El modelo de aprendizaje automático podría identificar patrones como rachas de eliminaciones, derrotas de jefes, victorias ajustadas y momentos inesperados o divertidos.

¿Cómo influye el perfil del jugador en la selección?

El sistema coteja la información capturada con el perfil individual del jugador, analizando su nivel de habilidad, estilo de juego habitual y la frecuencia de ciertas acciones. El documento ejemplifica esta lógica de personalización con una primera victoria de un principiante, que el sistema podría registrar como momento relevante, mientras que el mismo evento para un jugador veterano o profesional no se señala de la misma manera.

Hiroki Totoki y Hideaki Nishino han señalado previamente que PlayStation Studios utiliza inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos. Sin embargo, la patente actual traslada ese uso de la herramienta al propio jugador, con un instrumento que podría automatizar el trabajo de grabación, revisión, selección del fragmento exacto, corte y edición.

La diferencia entre clips sin editar y generados por la IA

La IA primero generaría imágenes representativas del momento preciso capturado y añadiría una breve descripción. Luego, el material original se transformaría en un producto final, que puede ser una tarjeta de mejores momentos, un montaje cinematográfico de imágenes o un vídeo editado con cortes automáticos. A diferencia del método actual, en el que el jugador solo obtiene fragmentos sin procesar de la grabación, la tecnología de Sony plantea ofrecer el contenido editado para su publicación.

La documentación presentada ante la USPTO proporciona un ejemplo práctico. En un juego de disparos multijugador, el jugador logra sobrevivir a un enfrentamiento de 1 contra 3. El sistema detectaría automáticamente el alto grado de dificultad de la jugada, la habilidad necesaria para ejecutarla, naturaleza inusual de la hazaña y la baja frecuencia con la que se produce este tipo de acción. A partir de este análisis, se crearía una imagen formateada con texto insertado, lista para ser compartida en plataformas como Discord, Twitch, YouTube o X.

¿Qué revela la patente?

El texto de la patente reconoce que los jugadores suelen compartir logros con sus amigos en las redes sociales. También especifica que generar clips o capturas de pantalla puede ser laborioso y llevar mucho tiempo, ya que el jugador necesita revisar la grabación de la sesión en busca de ciertos momentos y, además, suele depender de software especializado para crear los clips o las imágenes.

Sony y otras compañías del sector registran patentes con frecuencia, aunque muchas nunca llegan a convertirse en herramientas disponibles para el público y, cuando finalmente lo hacen, el proceso suele prolongarse durante bastante tiempo. Por ahora, tampoco hay indicios de que este sistema vaya a incluirse en una actualización de PS5, mientras que su posible llegada a una plataforma futura como PS6 queda abierta.