La temporada 3 de Battlefield 6 recupera dos clásicos de la franquicia y trae de vuelta Erradicación

EA y Battlefield Studios han lanzado la temporada 3 de ‘Battlefield 6’ y ‘REDSEC’ en PS5, Xbox Series X|S y PC. Entre el contenido previsto para las próximas semanas figuran Tren de Golmud y Bazar de El Cairo, dos mapas muy recordados de la franquicia que regresan reinterpretados para esta entrega, además del debut del battle royale clasificado por cuartetos.

Señores de la guerra

La Fase 1 de esta temporada arranca con el mapa más grande de ‘Battlefield 6’ hasta la fecha. Tren de Golmud es una reinterpretación del mapa de ‘Battlefield 4’, adaptado al diseño de combate de esta entrega, con un espacio aéreo ampliado para cazas y helicópteros, mayor elevación, estructuras adicionales para flanqueo y el regreso de una vía completamente operativa con un tren en movimiento.

La primera fase también incorpora tres armas procedentes de entregas anteriores de la serie. Con esto, el arsenal se amplía con el fusil de asalto M16A4, la ametralladora ligera RPK-74M y el fusil de francotirador L115, además de tres nuevos accesorios, Desenfundado rápido, Amortiguador de repuesto y Modo ráfaga.

Cuartetos en REDSEC

La Fase 1 también introduce el battle royale clasificado por cuartetos, disponible en REDSEC, junto al nuevo marco competitivo de ‘Battlefield’. El sistema de clasificación se estructura por niveles, de Recluta a Especialista, y reserva un emblema único para los 250 mejores jugadores del mundo. Además, se podrán obtener puntos de clasificación mediante eliminaciones, asistencias confirmadas, y según la posición final, recompensas como tarjetas de juego y títulos para exhibir el grado de destreza en el campo de batalla.

Warlords: Supremacy is now live ⚔️ Here’s what’s dropping in #Battlefield6 & #REDSEC in Season 3 👇 🗺️ Railway to Golmud

🏆 Ranked Battle Royale

🔫 M16A4, RPK-74M, and L115 join the fight

🔧 Speed Holster, Aftermarket Buffer, and Burst Mode attachments

🎖️ 100+ tier Battle Pass… pic.twitter.com/q7Ue6OG5Di — Battlefield (@Battlefield) May 12, 2026

Zona Cero

El 9 de junio, la Fase 2, "Zona Cero", presentará otro mapa clásico reinterpretado para ‘Battlefield 6’. Se trata de Bazar de El Cairo, una revisión de Gran Bazar, de ‘Battlefield 3’, reubicada en la capital egipcia. El escenario apuesta por combates de infantería a corta distancia, con callejones, tiendas, atajos y una carretera exterior pensada para vehículos ligeros.

Además de este mapa, la segunda fase traerá de vuelta "Erradicación", modo procedente de ‘Battlefield 4’ en el que los equipos luchan por hacerse con bombas neutrales y destruir las estaciones militares de comunicaciones enemigas. También llegará el evento temporal Carga Explosiva, que permitirá desbloquear el subfusil PP-19 y varias recompensas de personalización.

Zona Cero añadirá, además, el inhibidor portátil para la clase Reconocimiento, un dispositivo capaz de interrumpir aparatos electrónicos cercanos durante un breve periodo de tiempo. A ello se suman dos accesorios nuevos, los perdigones #00 para escopetas y los cañones criogénicos para mejorar el control del arma en fuego sostenido.

Objetivo clave

La Fase 3 pondrá cierre a la temporada el 30 de junio con "Objetivo clave". Esta última tanda de contenido incluirá "Erradicación Táctica", una variante competitiva de 8 contra 8 que reduce la escala del modo clásico y apuesta por patrullas más coordinadas.

‘REDSEC’ recibirá también Battle Royale informal, una modalidad con jugadores y bots pensada para aprender las reglas, practicar o disputar partidas más relajadas. Junto a ella llegará el evento temporal Trabajo Sucio, basado en abatir enemigos, recoger contratos y completarlos para obtener recompensas. Entre esas gratificaciones figura el Brazo de robot EOD, una nueva arma cuerpo a cuerpo. La fase final también añadirá dos accesorios, el Compensador y la Munición subsónica, que amplían las opciones de personalización del armamento.