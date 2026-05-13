SEGA cancela Super Game tras el tropiezo de sus últimos free-to-play

SEGA confirma en su último informe financiero la cancelación del denominado ‘Super Game’. Presentado por primera vez hace cinco años, el proyecto aspiraba reunir varias producciones AAA basadas en tecnologías propias de la compañía y capaces, al menos en su planteamiento inicial, de atraer a un amplio número de jugadores.

Menos prioridad para los títulos como servicio

La multinacional japonesa explica que este cambio de planes forma parte de una revisión de su rumbo en los juegos como servicio, donde los títulos gratuitos tendrán menos prioridad a medio y largo plazo. El informe apunta al bajo rendimiento de ‘Sonic Rumble Party’, a la falta de retorno económico en el trabajo junto a Rovio y los retrasos de algunos lanzamientos como principales motivos.

Además de cancelar Super Game, SEGA también rebajará la prioridad de los juegos gratuitos a medio y largo plazo y ya ha trasladado a más de 100 desarrolladores de esta clase de proyectos a equipos dedicados a programas completos basados en sus franquicias principales. Según su informe financiero, la cancelación no generará costes adicionales, mientras que Rovio seguirá trabajando en un GaaS global tras completar antes su propia reorganización.

¿Qué era SEGA Super Game?

Anunciado en mayo de 2021, el proyecto ‘Super Game’ planteaba varias producciones AAA vinculadas a diferentes franquicias de SEGA y apoyadas en las tecnologías de la compañía, con la intención de ampliar el formato tradicional del videojuego para llegar a un público global.

En un momento dado, SEGA llegó a plantearse una inversión de hasta 100.000 millones de yenes, unos 882 millones de dólares al cambio de entonces, en un plazo de cinco años para alcanzar sus objetivos. Para rentabilizar esa inversión, la empresa buscaba una propuesta capaz de atraer también a streamers y espectadores.

SEGA ha expuesto parte de las razones de la cancelación, pero la evolución reciente del mercado también permite situar mejor la medida. El área de los juegos como servicio está dominada por nombres como Roblox y Fortnite, y los nuevos aspirantes lo tienen cada vez más difícil para reunir una base estable de jugadores.

Una forma de contener riesgos

En ese contexto, la cancelación puede interpretarse como una forma de reducir riesgos en un mercado muy caro y cada vez menos receptivo a nuevos juegos como servicio, una categoría donde propuestas como ‘Highguard’ o ‘Concord’ apenas llegaron a justificar su continuidad. En 2023, la editora ya tomó una medida similar al cancelar ‘Hyenas’, un juego como servicio de Creative Assembly que, tal y como se informó en su momento, estaba prácticamente listo.

Al mismo tiempo, la compañía no abandona sus grandes franquicias ni desarrollos premium, ya que su planificación de lanzamientos mantiene los regresos de ‘Crazy Taxi’, ‘Jet Set Radio’, ‘Golden Axe’ y ‘Streets of Rage’, además de ‘Alien Isolation’, un nuevo ‘Virtua Fighter’, ‘Stranger Than Heaven’, ‘Persona 4 Revival’, ‘Total War: Medieval III’ y ‘Total War: Warhammer 40,000’, previstos para el ejercicio que termina en marzo de 2027 o para etapas posteriores.