Star Wars Outlaws, Red Dead Redemption 2 y Time Crisis entre los destacados de los planes PS Plus en mayo

PlayStation Plus ya tiene preparados los planes Extra y Premium para sus suscriptores. La actualización llegará el 19 de mayo y reunirá una selección bastante variada, repartida entre aventuras de mundo abierto, rol, acción, terror y recuperación clásica. El lanzamiento más atractivo para la gran mayoría de jugadores será 'Star Wars Outlaws', que entrará en el servicio en su versión para PS5. La aventura de Ubisoft ambientada en el universo creado por George Lucas se acompaña de 'Red Dead Redemption 2', el imperecedero western de Rockstar, que regresa al catálogo en su edición de PS4 tras su anterior paso en la rotación.

Pero hay más, porque la batería también incluye 'Bramble The Mountain King', en PS4 y PS5, además de 'The Thaumaturge' y 'Flintlock The Siege of Dawn', ambos destinados a PS5. La lista se completa con 'Broken Sword La Leyenda de los Templarios Reforged', en PS4 y PS5, y 'Enotria The Last Song Standard Edition', que llegará a PS5. El plan Premium además añade 'Time Crisis', directamente rescatado de la primera PlayStation. Esta versión se podrá jugar en ambas consolas e incorpora niveles especiales, además de apuntado mediante giroscopio, una función que pretende adaptar parte de su espíritu arcade a las consolas de Sony.

Juegos incluidos en los planes Extra y Premium:

'Star Wars Outlaws' - PS5

'Red Dead Redemption 2' - PS4

'Bramble The Mountain King' - PS4 y PS5

'The Thaumaturge' - PS5

'Flintlock The Siege of Dawn' - PS5

'Broken Sword La Leyenda de los Templarios Reforged' - PS4 y PS5

'Enotria The Last Song Standard Edition' - PS5

PlayStation Plus Premium

'Time Crisis' - PS4 y PS5

También puedes reclamar los títulos PS Plus

Antes de finalizar, no está de más recordar que los juegos mensuales de mayo siguen disponibles para todos los suscriptores del servicio. En este caso, la tanda que se puede descargar desde el pasado día 5 incluye 'EA Sports FC 26', 'Wuchang Fallen Feathers' y 'Nine Sols'. No olvides pasar por la tienda y reclamarlos antes de finalizar su periodo de promoción.