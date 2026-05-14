Xbox prueba una nueva animación de inicio, insignias de Gamerscore y filtros ampliados para la biblioteca

Microsoft ha revelado una nueva ronda de actualizaciones para consolas Xbox, que incluye una secuencia de arranque renovada, nuevas insignias por niveles de Gamerscore y mejoras de navegación dirigidas principalmente a usuarios que acumulan grandes bibliotecas digitales. Las nuevas funciones han comenzado a implementarse de forma gradual para algunos participantes del programa Xbox Insider y llegarán a más miembros con el paso del tiempo, antes de una disponibilidad más amplia para todos los jugadores en una fecha todavía por concretar.

Nuevas insignias

A primera vista destaca un nuevo sistema de insignias de Gamerscore a través de una función que convierte la puntuación total acumulada por cada jugador en un distintivo permanente dentro de Xbox. A medida que un usuario aumenta su Gamerscore a lo largo de los años, la insignia que aparece en su perfil y en la Guía de Xbox evoluciona automáticamente, ofreciendo una nueva forma de mostrar su recorrido dentro de la consola.

Microsoft plantea este cambio como una manera de dar mayor presencia al historial de cada cuenta, un rasgo ligado al Gamerscore desde la era de Xbox 360. Aunque el sistema de logros se mantiene igual en la práctica, los nuevos niveles aportan otra forma de reconocimiento a esos veteranos que han acumulado miles de puntos a lo largo de distintas generaciones de consolas.

Coming in hot for Xbox Insiders first🔥 🎮 A brand new boot up experience

🏆 New tiered Gamerscore badges

🔍 More ways to filter your game library Lean more about all the exciting console updates: https://t.co/yq4Xnz6KFX — Xbox (@Xbox) May 13, 2026

Nueva animación de arranque

Tampoco pasa desapercibido el encendido de la consola, puesto que la compañía ha renovado la experiencia de inicio de Xbox mediante una nueva animación, además del logotipo actual de Xbox y el verde característico de la plataforma.

La actualización también incluye otros elementos de corte más práctico para gestionar la biblioteca de juegos mediante nuevos filtros que permiten separar los juegos en propiedad, los títulos compartidos por otras cuentas y los instalados a los que el usuario ya no tiene acceso. Con esta función se pretende resolver algo muy habitual entre jugadores que cambian de consola, usan varios dispositivos o alternar entre perfiles y suscripciones, ya que permite diferenciar qué hay en la biblioteca y qué se puede jugar realmente.

A la espera de su distribución total

Con el despliegue gradual de las pruebas durante las próximas semanas, esta actualización se perfila como una revisión importante dentro de la experiencia de Xbox en consola, aunque por ahora su empleo queda limitado a un grupo de Xbox Insiders antes de su llegada al resto de usuarios de las consolas de la Casa de Redmond.