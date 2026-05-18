Estrenos de videojuegos del 18 al 22 de mayo: Forza Horizon 6 pone rumbo a Japón y Batman vuelve a Gotham

Aquí estamos puntuales como cada semana para repasar la lista de lanzamientos más relevantes del panorama del ocio electrónico. En esta ocasión, del 18 al 22 de mayo, el plantel de estrenos lo lidera ‘Forza Horizon 6’, la nueva entrega de la icónica saga de carreras, que esta vez estará ambientada en Japón. Tampoco conviene perder de vista ‘LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro’, una nueva aventura de TT Games que recorre los primeros pasos de Bruce Wayne, su vínculo con la Liga de las Sombras y el nacimiento del Caballero Oscuro, todo bajo el humor habitual de LEGO.

Durante los próximos días también habrá espacio para ‘Yoshi and the Mysterious Book’, una aventura amable protagonizada por el dinosaurio de Nintendo, además de propuestas como ‘Rune Dice’, ‘Starbites’, ‘Warhammer 40,000, Mechanicus II’, ‘Bubsy 4D’, ‘Coffee Talk Tokyo’ y ‘Luna Abyss’. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso completo por fechas y sistemas.

Forza Horizon 6 - 19 de mayo

Plataformas: Xbox Series X/S y PC

‘Forza Horizon 6’ es la nueva entrega de la popular franquicia de carreras en mundo abierto de Playground Games. Presenta un mapa completamente nuevo ambientado en Japón, repleto de paisajes diversos y eventos repartidos por carreteras, ciudades y regiones naturales. La entrega mantiene la libertad habitual de la serie para recorrer su amplio mapa, competir y coleccionar vehículos de diferentes categorías y fabricantes. También incluye carreras de tipo touge, coches raros, historias vinculadas al automovilismo japonés y juego cooperativo.

La entrega mantiene su compromiso con la total libertad para recorrer su amplio mapa, competir y coleccionar vehículos de diferentes categorías y marcas. Además de gráficos aún más realistas, el título incluye mejoras en el clima y eventos en tiempo real que modifican la experiencia de conducción. Todo esto en un entorno que funciona a la perfección con Japón, tanto por su apartado artístico como por la presencia de la cultura local.

Yoshi and the Mysterious Book - 21 de mayo

Plataformas: Switch 2

‘Yoshi and the Mysterious Book’ lleva al simpático dinosaurio de Nintendo a una nueva aventura, esta vez dentro de las páginas de un libro parlante llamado Profesor Leo. En este viaje, el personaje recorre hábitats llenos de criaturas singulares, mientras observa su comportamiento, les pone nombre y usa sus habilidades para interactuar de distintas formas.

El juego presenta una propuesta de plataformas accesible y gráficos coloridos, manteniendo el estilo ligero y carismático característico de la franquicia. Además, introduce criaturas capaces de reaccionar de maneras distintas a los saltos, la lengua, los huevos o la posibilidad de llevarlas a la espalda, lo que aporta más riqueza a la aventura.

LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro - 22 de mayo

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC

‘LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro’ supone el regreso de la franquicia de bloques al universo del héroe de Gotham. El nuevo juego reúne varias etapas del personaje en una historia que recorre los primeros pasos de Bruce Wayne, su entrenamiento junto a la Liga de las Sombras y la transformación en el Caballero Oscuro, todo ello salpicado de referencias a distintas versiones de Batman y del humor habitual de LEGO.

La aventura se desarrolla en un entorno abierto, lleno de actividades al margen de la historia principal. Mezcla combates sencillos, resolución de puzles, investigación, artilugios, vehículos y juego cooperativo, manteniendo el tono accesible de las producciones LEGO. Además, contará con un amplio reparto de personajes jugables, entre aliados y villanos clásicos, para ofrecer un planteamiento familiar y desenfadado del universo Batman.

Listado completo de lanzamientos:

Lunes 18 de mayo

‘Thrifty Business’ (PC)

‘Modern Naval Warfare’ (PC)

Martes 19 de mayo

‘Rune Dice’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Project: Mist’ (PC)

‘Forza Horizon 6’ (PC, Xbox Series)

Miércoles 20 de mayo

‘Deep Rock Galactic: Rogue Core’ (PC)

‘Thick as Thieves’ (PC)

Jueves 21 de mayo

‘Beastro’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Coffee Talk Tokyo’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)

‘Gallipoli’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Luna Abyss’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Starbites’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Zero Parades: For Dead Spies’ (PC)

‘Warhammer 40,000: Mechanicus II’ (PC)

‘Yoshi and the Mysterious Book’ (Switch 2)

Viernes 22 de mayo

‘Bubsy 4D’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

Entre las calles de Japón y los callejones de Gotham

En los próximos días se publica el esperado ‘Forza Horizon 6’, una nueva entrega de la popular serie de conducción de Playground Games, aunque a su alrededor le siguen de cerca ‘LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro’, que lleva al héroe de Gotham a una aventura de acción al humor de LEGO, y ‘Yoshi and the Mysterious Book’, donde el dinosaurio de Nintendo se adentra entre páginas para conocer unas extrañas criaturas. La semana se completa con títulos como ‘Rune Dice’, ‘Starbites’, ‘Warhammer 40,000, Mechanicus II’, ‘Bubsy 4D’, ‘Coffee Talk Tokyo’ y ‘Luna Abyss’.