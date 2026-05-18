PS5 prueba un sistema de jugadores activos que recuerda a SteamDB

Sony estaría probando dentro de la beta de PS5 un nuevo widget para el Centro de Bienvenida, el espacio personalizable con paneles que la consola incorporó en 2024, capaz de mostrar datos semanales de actividad por país y acercar PlayStation a una función similar a la que SteamDB ofrece desde hace años en PC, aunque por ahora con un planteamiento más limitado.

Los más populares de la plataforma

El sistema se divide en dos secciones. El apartado "Top 10" muestra los juegos con más jugadores durante la semana en el país de cada usuario, mientras que "Trending Now" recoge los títulos que han ganado actividad de forma repentina. Estos repuntes pueden deberse a un estreno reciente, la llegada de nuevo contenido o eventos temporales dentro del propio juego.

Aunque resulta inevitable pensar en SteamDB, la propuesta de PS5 todavía ofrece un nivel de detalle mucho más limitado. Los datos no reflejan jugadores simultáneos en tiempo real, sino la actividad semanal acumulada de cada juego. Aun así, sería un cambio importante para PlayStation, que hasta ahora había mantenido este tipo de cifras bastante lejos del usuario.

Al menos en esta fase de pruebas, los datos se muestran por país, de modo que cada usuario ve los juegos más populares en su zona y no una clasificación global común. Aunque esto reduce la posibilidad de comparar cifras entre mercados, también puede servir para encontrar títulos con mayor actividad cercana y facilitar partidas con más gente disponible.

Los líderes actuales

Los primeros datos del widget permiten ver qué juegos mantienen mayor actividad entre los usuarios de PlayStation. ‘Fortnite’ aparece en primer lugar con bastante distancia respecto al resto, tras reunir 14,6 millones de jugadores en una semana en Estados Unidos. Por detrás quedan ‘Grand Theft Auto V’, ‘Minecraft’ y ‘Call of Duty’, tres nombres que siguen moviendo cifras muy altas pese al paso de los años. En ese mismo listado también aparecen ‘Apex Legends’, ‘Marvel Rivals’, ‘Battlefield 6’ y ‘ARC Raiders’.

En modo de prueba

Por ahora, esta función tan solo está disponible para los participantes de la beta de PS5 y no hay fecha para su posible llegada al resto de usuarios, aunque, si Sony decide mantenerla y ampliarla, PlayStation empezaría a mostrar dentro de la propia consola datos de actividad mucho más visibles que los disponibles hasta ahora. Además de ofrecer datos más claros, este widget podría influir en la forma en que los jugadores encuentran títulos con actividad y eligen su próxima partida en línea.