Forza Horizon 6 es la entrega que sus jugadores llevan años esperando

Desde que el primer ‘Forza Horizon’ llegó a Xbox 360 en 2012, no han sido pocos los jugadores que han pedido que la serie visitara Japón. Ha tenido que pasar casi una década y media, pero ese momento ya está aquí y parece que tenían razón. ‘Forza Horizon 6’ se sitúa de inmediato entre las entregas más completas de la serie y, en varios apartados, también entre las más atractivas.

No obstante, algunos de sus mejores recursos se aferran a los conceptos que han forjado la serie a lo largo de los años. Esto quiere decir que, si bien frente a ‘Forza Horizon 5’ no se aprecia un cambio enorme, en muchos apartados se hacen patentes unas intenciones poco rupturistas. Por todo esto, conviene hacerse una pregunta de rigor antes de entrar al festival: ¿merece la pena dedicarle tiempo y dinero?

Japón convierte el festival en un acontecimiento

Que ‘Forza Horizon 6’ ponga rumbo a Japón aporta a la entrega un carácter muy especial porque, después de pasar por Australia, Reino Unido y México en sus tres entregas anteriores, la nueva cita del festival toma forma como un homenaje en toda regla al motor japonés, con su cultura automovilista, el drifting, las carreteras de montaña y ese ambiente urbano que tantos jugadores llevaban años reclamando.

El mapa es una de las razones por las que ‘Forza Horizon 6’ funciona tan bien, ya que sus diferentes regiones permiten alternar paisajes muy distintos con una Tokio convertida en la mayor zona urbana vista hasta ahora en la serie, rebosante de edificios, puentes, callejuelas y lugares tan populares como el cruce de Shibuya.

Japón y su cultura del automóvil

‘Gran Turismo 7’ ya aprovechó muy bien los entornos japoneses para contar la historia de muchos modelos y fabricantes y que forman parte de la historia del motor, y ‘Forza Horizon 6’ se mueve en un terreno parecido, aunque lo hace a la manera Playground Games, es decir, con una representación del territorio volcada en el festival, a las reuniones de coches y a ese tono de gran evento que representa una de las bases del juego.

Para ello, la entrega ofrece más de 550 coches desde el inicio, una cantidad suficiente como para pasar muchas horas ampliando el garaje, con representantes locales tan importantes como Toyota, Nissan y otros fabricantes japoneses muy presentes en todo el territorio. Para ir completando la colección, el mercado de coches de segunda mano ayuda a ampliar el garaje sin gastar tanto al principio, ya que permite encontrar vehículos modificados a precios más bajos que los modelos nuevos y, de paso, aporta un aliciente más para surcar cada región.

La ruta japonesa del Festival Horizon

Desde el arranque, ‘Forza Horizon 6’ plantea el viaje como la llegada de un visitante a Japón con rutas por carreteras, ciudades y reuniones de coches que sirve para acabar metido de lleno entre las figuras del festival. En este plano, el llamado "Diario de Colección" aporta contexto al viaje reuniendo referencias y elementos vinculados a la industria automovilística del país, mientras que las casas y garajes permiten modificar la iluminación, mobiliario y objetos decorativos para aportar a cada espacio una identidad propia. Esa voluntad de hacer que Japón parezca un lugar habitado también se hace patente durante los eventos, con policías patrullando y voluntarios organizando los festivales. Todos estos detalles no alteran la conducción ni las pruebas, pero sí consiguen que Japón parezca un lugar más habitado y creíble.

El regreso de las pulseras

Conviene recordar que los primeros ‘Forza Horizon’ se medía el progreso mediante brazaletes, de forma que cada nueva pulsera permitía acceder a torneos más exigentes hasta llegar al Horizon Invitational. Ese modelo premiaba la habilidad en favor de las horas acumuladas, exigía superar pruebas concretas para acceder a nuevas zonas y, al dar objetivos concretos, retrasaba esa sensación de estar repitiendo tareas sin rumbo. Por eso, el regreso de las pulseras y la clasificación es una gran noticia.

En parte, ‘Forza Horizon 6’ sabe que no viene a romper la fórmula, y eso puede dejar algo fríos a aquellos que esperaban cambios más profundos en las pruebas respecto a ‘Forza Horizon 4 y 5’. Tanto que el juego conserva muchas actividades familiares para los habituales de la franquicia, sobre todo en tareas secundarias como recorrer zonas del mapa, abrir nuevas rutas, romper carteles o superar pruebas de velocidad, aunque Japón ayuda a que todo resulte menos tedioso.

Un acabado más cuidado

Hemos jugado a ‘Forza Horizon 6’ en Xbox Series X y el apartado gráfico gana sobre todo en iluminación, con faros más suaves al caer la tarde, mejores reflejos sobre la carrocería y una ambientación nocturna más trabajada. Si lo ponemos frente a ‘Forza Horizon 5’, no se aprecia un claro incremento en sus prestaciones en pantalla, pero si se hace patente una evolución apoyada en la luz, los materiales y una mayor densidad del mapa.

En el apartado sonoro ‘Forza Horizon 6’ mantiene la radio como parte central del festival y lo demuestra con la mayor selección musical de la serie, repartida en nueve emisoras muy ligadas al marco japonés, todo ello con una gran localización, que incluye voces en castellano además de interfaz y subtítulos.

Conclusiones

Casi cinco años separan ‘Forza Horizon 6’ del capítulo anterior y, esta vez, la espera ha valido la pena. Playground Games entrega el festival más completo de la serie, con el mapa más amplio, un acabado gráfico realmente cuidado y un nivel de detalle que hace que Japón resulte irresistible. La recreación del país está entre las más atractivas que se han visto en un juego de conducción de mundo abierto, hasta el punto de terminar convertido en el gran protagonista de la entrega.