PS Plus Essential será más caro en algunas regiones: consulta los cambios para los suscriptores

Sony ha confirmado un incremento en los precios del modelo de suscripción PS Plus Essential en ciertas regiones a partir del 20 de mayo de 2026. Los cambios afectan específicamente a las opciones de suscripción de uno y tres meses, mientras que la modalidad anual no figura entre los cambios anunciados, al menos por ahora.

Según la empresa, este incremento responde a la situación actual del mercado, y aunque la compañía no ha detallado de forma oficial todos los países afectados, las nuevas tarifas comunicadas en euros, dólares y libras apuntan a que el cambio llegará a varios territorios europeos, además de Estados Unidos y Reino Unido. Tras esta subida, los nuevos precios de PS Plus Essential son los siguientes:

Suscripción mensual: pasa de 8,99 a 9,99 euros

Suscripción trimestral: pasa de 24,99 a 27,99 euros

En la práctica, el plan mensual subirá aproximadamente 1 euro respecto al precio anterior, mientras que la suscripción trimestral aumentará unos 3 euros. La variante anual queda fuera de esta subida y se mantiene en 71,99 euros. Sony también aclara que los suscriptores actuales no asumirán la subida de inmediato y seguirán pagando el precio anterior hasta que termine el periodo contratado, siempre que no cambien de plan ni dejen caducar la suscripción.



De subida en subida

El incremento de precio de PS Plus Essential se suma al reciente encarecimiento del hardware de PlayStation, ya que Sony elevó el 2 de abril de 2026 el precio recomendado de PS5, PS5 Digital Edition, PS5 Pro y PlayStation Portal a escala global, con nuevos importes en Europa de 649,99 euros para PS5, 599,99 euros para PS5 Digital Edition, 899,99 euros para PS5 Pro y 249,99 euros para PlayStation Portal.