El estudio de Kingdom Come trabaja en un RPG de mundo abierto de El Señor de los Anillos

Tras mucha especulación y algunos rumores, el estudio Warhorse confirma que su próximo proyecto está vinculado al universo de ‘El Señor de los Anillos’. En un anuncio realizado en X, el creador de la serie ‘Kingdom Come’ asegura que están trabajando en un nuevo RPG de mundo abierto ambientado en la Tierra Media. "Quizá hayas oído los rumores, es hora de revelar en qué estamos trabajando", publicó el estudio antes de enumerar sus dos próximos proyectos.

Nuevas aventuras en la tierra media

En la misma nota, la compañía también asegura que este no es su único proyecto, ya que hay una nueva aventura de ‘Kingdom Come’ en producción. Sin embargo, el anuncio no proporciona más información sobre ambos juegos, solo indica que se revelará más "en el momento oportuno". Por tanto, no hay detalles oficiales sobre el nuevo proyecto, aparte de que existe y dado que la obra de J.R.R. Tolkien abarca varias épocas de la Tierra Media, diversas guerras y acontecimientos, resulta difícil incluso especular sobre qué período podría abarcar el juego.

Fundado en 2011, Warhorse Studios se hizo mundialmente famoso por crear juegos de rol ambientados en mundos reales y por ofrecer historias enmarcadas en la recreación medieval. Desde 2019, pertenece a Plaion, una de las divisiones de Embracer Group, que desde 2022 posee los derechos de explotación de ‘El Señor de los Anillos’ y ‘El Hobbit’ a través de Middle-earth Enterprises.

You might have heard the rumours, it's time to reveal what we are working on. 🗺️ An open world Middle-earth RPG.

⚔️ A new Kingdom Come adventure. We’re excited to tell you more when the time is right.#WarhorseStudios #Annoucement #lotr #KingdomComeDeliverance pic.twitter.com/Pcgf9SqW52 — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) May 20, 2026

Un nuevo juego de rol de El Señor de los Anillos

El anuncio del nuevo juego de rol de ‘El Señor de los Anillos’ llega tras la nueva estructura corporativa anunciada por Embracer Group. Fellowship Entertainment quedará al frente de algunas de sus principales propiedades, incluidas series como ‘Tomb Raider’, ‘Darksiders’, ‘Dead Island’, ‘Kingdom Come: Deliverance’, ‘Metro’ y ‘El Señor de los Anillos’.

El lanzamiento más reciente del estudio fue ‘Kingdom Come: Deliverance II’, que se ha convertido en uno de los RPG más interesantes de 2025. La historia se desarrolla en el año 1403 en el Reino de Bohemia y narra los acontecimientos de una importante guerra civil que marcó la historia de la región y dejó profundas cicatrices en sus protagonistas.

Embracer combina el desarrollo interno de nuevos juegos de ‘El Señor de los Anillos’ con acuerdos de licencia junto a otros socios. En el ámbito cinematográfico, el grupo mantiene su colaboración con Warner Bros. para varios proyectos derivados, entre ellos ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’, película dirigida por Andy Serkis y producida por Peter Jackson, prevista para el 17 de diciembre de 2027.