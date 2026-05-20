Farming Simulator 26 se estrena en Switch y móviles entre mapas inéditos y retos agrícolas

GIANTS Software ha lanzado oficialmente ‘Farming Simulator 26’ para Nintendo Switch, iPhone, iPad y dispositivos Android. Esta nueva entrega de la franquicia amplía la experiencia portátil de la serie mediante dos mapas inéditos, más opciones de gestión agrícola y un sistema de retos semanales y de temporada cargado de recompensas adicionales.

El nuevo sistema de retos suma objetivos semanales

La nueva edición añade retos agrícolas asociados al desarrollo de la granja. Además de las tareas tradicionales de cultivo, siembra y cosecha, los jugadores podrán participar en encargos relacionados con las cadenas de producción. Entre los ejemplos presentados por el desarrollador figuran las entregas de trigo a un molino de grano, necesarias para que la panadería reciba harina y pueda seguir produciendo pasteles. Según Boris Stefan, director de estrategia del estudio, el objetivo es hacer que la experiencia portátil resulte más satisfactoria "sin perder el ritmo pausado característico de la franquicia".

Más de 120 máquinas agrícolas auténticas

El título incluye más de 120 vehículos y equipos agrícolas de fabricantes oficiales. Entre las firmas aparecen John Deere, Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, KRONE, Kubota, Massey Ferguson, New Holland y Valtra. El juego también ofrece 15 tipos diferentes de cultivos, cría de animales y camiones pesados para el transporte de mercancías.

Dos mapas inéditos y cadenas de producción

‘Farming Simulator 26’ también añade dos escenarios inspirados en entornos agrícolas de Europa y Norteamérica. Además de las tareas agrícolas tradicionales, los jugadores podrán gestionar cadenas de producción completas, transformar materias primas en productos elaborados e incorporar crías en sus granjas, una característica que amplía las posibilidades ganaderas dentro del juego.

La versión portátil facilita los primeros pasos

GIANTS Software afirma que esta nueva edición se ha preparado para facilitar la entrada a los principiantes gracias a tutoriales mejorados y maquinaria que incorpora GPS, dos funciones que hacen el aprendizaje más claro sin reducir el margen de gestión para los jugadores más acostumbrados al formato. El título ya está disponible en Nintendo Switch bajo el nombre ‘Farming Simulator 26 Nintendo Switch Edition’, así como en App Store para iPhone y iPad, y en Google Play para dispositivos Android.