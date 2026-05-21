Deus Ex, TimeSplitters y Saints Row se preparan para recibir nuevas entregas

Tras pasar los últimos años cerrando estudios y cancelando proyectos relacionados con ‘Deus Ex’, ‘TimeSplitters’ y ‘Saints Row’, Embracer Group quiere recuperar varias de sus franquicias mediante acuerdos externos. Al menos, la compañía cita estas licencias al anunciar su nueva reorganización interna, aunque de momento no ha presentado ningún proyecto concreto asociado a ellas.

Desarrollos concentrados

La corporación revela que Fellowship Entertainment quedará separada de Embracer Group y cotizará en Nasdaq Stockholm en 2027, siempre que se den las aprobaciones necesarias. Con ello, la futura empresa independiente reunirá licencias como ‘Tomb Raider’, ‘El Señor de los Anillos’, ‘Kingdom Come’ y ‘Metro’.

El paquete también incluye algunas series menos populares y otras que han caído en el olvido, como ‘Deus Ex’, ‘TimeSplitters’, ‘Thief’ y ‘Legacy of Kain’. Según Lars Wingefors, presidente del consejo de Embracer Group, la intención pasa por establecer alianzas externas para sacar más partido a estas y otras franquicias de su amplio catálogo. La nueva compañía operará mediante dos áreas, desarrollo y publicación, por un lado, y licencias, por otro, esta última orientada a gestionar propiedades en videojuegos, cine, productos de consumo y otros formatos.

Eidos Montréal ya intentó recuperar Deus Ex

Después de años comprando estudios, Embracer Group tuvo que variar su posición cuando se frustró una gran inversión procedente de Arabia Saudí. Como consecuencia, en los últimos años ha despedido personal y cancelado muchos proyectos que generaban buenas perspectivas dentro de la compañía.

Entre ellos se encontraba un nuevo juego derivado de la franquicia ‘TimeSplitters’ desarrollado por los creadores de la serie, así como un proyecto no anunciado relacionado con ‘Deus Ex’ que Eidos Montréal habría tenido en marcha durante dos años antes de su cancelación. De hecho, el estudio lleva años intentando crear un nuevo capítulo de su saga, pero varias editoras habrían rechazado trabajar con la licencia al verla como un producto demasiado minoritario.

Pocas alegrías

Bajo la dirección de Embracer Group, el estudio también perdió una parte importante de sus equipos mientras trabajaba como estudio de apoyo en proyectos de Microsoft, entre ellos el nuevo ‘Fable’ y ‘Grounded 2’. La corporación además fue la responsable de los recortes que se han producido en Crystal Dynamics y del cierre de Volition, la creadora de ‘Saints Row’.

Una de las series dentro del extenso catálogo de la compañía que ha vuelto a moverse recientemente es ‘Legacy of Kain’, que recibió la remasterización de ‘Soul Reaver 1 & 2’ y el lanzamiento de ‘Legacy of Kain: Ascendance’. Sin embargo, este último no ha tenido buena acogida entre los usuarios y actualmente acumula solo un 28% de reseñas positivas en Steam.