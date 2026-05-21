SOKO 1977 convierte la lucha antiterrorista europea de los años 70 en un thriller político de deducción

La desarrolladora Paintbucket y la Agencia Federal para la Educación Cívica de Alemania han anunciado que ‘SOKO 1977: Anti-Terror Task Force’ se lanzará para PC y Mac a comienzos de 2027. Este nuevo proyecto se presenta como un juego de deducción histórico-política con elementos roguelike ambientado en la Alemania Occidental de la década de 1970, un periodo repleto de tensiones políticas y cambios sociales.

Grupo de Trabajo Antiterrorista

Si nos fijamos en la ficha de producto, aquí los jugadores tomarán el mando de una unidad policial especial situada en Colonia creada para responder a una crisis inminente. Su labor consistirá en investigar redes terroristas, identificar sospechosos y coordinar operaciones bajo presión constante. Las investigaciones se llevarán a cabo con información limitada, de modo que será necesario analizar pistas, valorar riesgos y actuar sin tener siempre una imagen completa de cada caso.

El componente roguelike tendrá un papel importante en el desarrollo de la experiencia, porque cada investigación planteará nuevos casos, sospechosos y desafíos mediante elementos generados de forma procedural, de modo que la campaña no avanzará siempre por el mismo camino.

Combina investigación y política

Además del trabajo operativo, ‘SOKO 1977: Anti-Terror Task Force’ también abordará factores sociales e interpersonales. Durante la campaña, los jugadores deberán responder a las preguntas de la prensa, realizar interrogatorios, relacionarse con sus compañeros de equipo e influir en la percepción pública de sus actuaciones. Al mismo tiempo, la presión política, social y mediática irá en aumento a medida que avance el juego.

El formato también parece que pretende realizar una reflexión sobre los límites de la acción estatal en situaciones de crisis, ya que entre los temas tratados aparecen la seguridad pública, democracia, legitimidad de las actuaciones gubernamentales y el extremismo, siempre dentro de un contexto inspirado en los conflictos políticos de la Alemania Occidental de los años setenta.

Inspirado en la historia

El proyecto se está desarrollando en colaboración con la Agencia Federal Alemana para la Educación Cívica e incluye una importante investigación junto a asesoramiento de expertos en historia contemporánea y del crimen. No obstante, aunque se inspira en hechos reales, utilizará escenarios ficticios considerados históricamente plausibles, para no levantar heridas innecesarias en el objetivo de fomentar la conciencia sobre la democracia, seguridad y límites del Estado. Su lanzamiento está previsto para comienzos de 2027 en PC y Mac.