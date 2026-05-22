ASUS ROG actualiza su familia Zephyrus mediante tres portátiles gaming ultrafinos de alto rendimiento

ASUS Republic of Gamers anuncia la llegada a España de la nueva familia ROG Zephyrus, formada por tres portátiles que combinan potencia de última generación, diseño ultrafino y tecnologías avanzadas para jugar, crear y trabajar en movilidad. Así, los nuevos ROG Zephyrus G14, ROG Zephyrus G16 y ROG Zephyrus Duo aterrizan en el mercado nacional a través de tres modelos diseñados para distintos perfiles de uso, desde jugadores a creadores de contenido que necesitan equipos capaces de responder en tareas intensivas, edición avanzada, flujos de trabajo apoyados en IA y partidas a títulos AAA. Todo ello a partir de configuraciones equipadas por procesadores Intel Core Ultra o AMD Ryzen AI de nueva generación, gráficas NVIDIA GeForce RTX serie 50 Laptop y pantallas ROG Nebula HDR OLED.
ROG Zephyrus G14, potencia en formato compacto
El nuevo ROG Zephyrus G14 GU405 está concebido para ofrecer un portátil ligero sin renunciar al rendimiento. Su chasis de aluminio CNC reduce el conjunto hasta 1,5 kilos y lo convierte en una opción especialmente atractiva para usuarios que se mueven a diario, viajan o trabajan fuera de casa. En su interior puede integrar procesadores Intel Core Ultra 9 386H o AMD Ryzen AI de nueva generación, junto a GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop. Esta combinación permite afrontar juegos actuales, creación de contenido y tareas aceleradas por IA en un equipo de 14 pulgadas.
La pantalla ROG Nebula HDR OLED de 14 pulgadas ofrece resolución 3K, tasa de refresco de 120 Hz, tiempo de respuesta de 0,2 ms, cobertura del 100% del espacio DCI-P3, brillo de hasta 1100 nits y certificación DisplayHDR True Black 1000. El equipo incorpora además ROG Intelligence Cooling, conectividad USB4 o Thunderbolt 4 según configuración, WiFi 7, Bluetooth 6.0 e iluminación personalizable de 35 zonas.
ROG Zephyrus G16, rendimiento en 16 pulgadas
El ROG Zephyrus G16 GU606 amplía la propuesta mediante un formato de 16 pulgadas para usuarios que necesitan más superficie de trabajo sin perder portabilidad. Mantiene el chasis de aluminio CNC y apuesta por una configuración de muy alto rendimiento gracias al procesador Intel Core Ultra 9 386H y la GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. Esta configuración está orientada a juegos AAA, edición avanzada, renderizado y procesos creativos apoyados en IA. La pantalla ROG Nebula HDR OLED de 16 pulgadas ofrece resolución 2,5K, 240 Hz, 0,2 ms de respuesta, cobertura DCI-P3 del 100%, brillo de hasta 1100 nits y soporte G-SYNC.
El modelo suma un sistema de sonido de seis altavoces, ROG Intelligence Cooling y una conectividad amplia que incluye USB-C para salida DisplayPort y carga de 100 W, HDMI 2.1, USB-A, lector SD o microSD, WiFi 7 y Bluetooth 6.0. Todo ello dentro de un diseño sobrio y fácil de transportar.
ROG Zephyrus Duo, doble pantalla OLED para jugar, crear y trabajar
El ROG Zephyrus Duo 2026 GX651 lleva la familia a un formato de doble pantalla OLED de 16 pulgadas, una propuesta que eleva el espacio de trabajo hasta más de 21 pulgadas. Este diseño permite alternar entre cinco modos de uso y cuenta además con teclado magnético desmontable y conexión Bluetooth. El equipo integra el procesador Intel Core Ultra Serie 3 junto a GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, una combinación preparada para gaming AAA, creación de contenido avanzada, multitarea y flujos de trabajo exigentes.
Sus dos pantallas táctiles ROG Nebula HDR OLED 3K ofrecen 120 Hz, 0,2 ms de respuesta y cobertura del 100% DCI-P3. Todo ello se reúne en un chasis de aluminio CNC en Gris Estelar, iluminación personalizable y un sistema avanzado de refrigeración inteligente preparado para sostener el rendimiento durante sesiones intensas.