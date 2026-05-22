Take-Two Interactive prevé un año récord gracias al estreno de Grand Theft Auto VI

Take-Two Interactive ha presentado sus previsiones para el ejercicio fiscal 2027, un periodo que la compañía espera convertir en el mejor de su historia gracias, en buena parte, al lanzamiento de ‘Grand Theft Auto VI’ (GTA 6). El esperado título de Rockstar Games mantiene su llegada prevista para el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series X|S.

Datos millonarios

Si atendemos a lo que reporta el informe financiero de la compañía, Take-Two espera alcanzar entre 8.000 y 8.200 millones de dólares en reservas netas durante el próximo ejercicio fiscal. De confirmarse esta previsión, Take-Two alcanzaría el mejor resultado de su historia, muy por encima de los 6.720 millones de dólares registrados en el ejercicio fiscal 2026, que ya habían supuesto un avance del 19 por ciento respecto al año anterior.

Strauss Zelnick, presidente y consejero delegado de Take-Two, asegura que el ejercicio fiscal 2027 debería llevar a la compañía a nuevos máximos de rendimiento operativo, una previsión que vinculó tanto al lanzamiento de ‘GTA VI’ como al resto del catálogo y a la buena marcha de sus franquicias más importantes.

El informe también deja ver la relevancia de los ingresos recurrentes en el negocio de Take-Two, ya que en el ejercicio fiscal 2026 el gasto recurrente de los jugadores representó el 78 por ciento de las reservas netas e incluyó monedas virtuales, contenido adicional, compras internas y publicidad integrada en los juegos.

Juegos que siguen vendiendo año tras año

Durante el ejercicio fiscal 2026, las reservas netas de Take-Two procedieron sobre todo de títulos como ‘NBA 2K26’, ‘NBA 2K25’, ‘Grand Theft Auto Online’, ‘Grand Theft Auto V’, ‘Borderlands 4’, ‘Red Dead Redemption 2’, ‘Red Dead Online’ y varios juegos móviles de Zynga, entre ellos ‘Toon Blast’, ‘Match Factory!’ y ‘Empires & Puzzles’.

En el plano financiero, Take-Two cerró el ejercicio fiscal 2026 registrando 6.656,4 millones de dólares en ingresos netos según los criterios contables GAAP, un 18 por ciento más que el año anterior, mientras las reservas netas llegaron a 6.720 millones y la pérdida neta bajó hasta 298,2 millones, lejos de los 4.480 millones registrados un año antes.

Una etapa de mucha actividad

Take-Two tampoco lo apuesta todo a ‘Grand Theft Auto VI’, ya que su catálogo anunciado incluye ‘NBA 2K27’, ‘PGA TOUR 2K27’, ‘WWE 2K27’, ‘CSR 3’, ‘Top Goal’, ‘Judas’, ‘Project ETHOS’ y la próxima entrega de ‘BioShock’; aun así, el nuevo ‘Grand Theft Auto’ será el gran motor de unas previsiones que la compañía vincula al arranque de su etapa más ambiciosa.