Estrenos de videojuegos del 25 al 29 de mayo: James Bond busca su licencia para matar y Nickelodeon salta a la pista

Aquí estamos puntuales como cada semana para repasar la lista de lanzamientos más relevantes del ocio electrónico. En esta ocasión, del 25 al 29 de mayo, nuestra selección viene encabezada por ‘007 First Light’, la aventura de IO Interactive que presenta a un James Bond joven, todavía dentro del programa de entrenamiento del MI6 y camino de ganarse su licencia para matar. También se publica ‘Paralives’, un simulador de vida que llega tras varios años de desarrollo y que centra su planteamiento en la libertad creativa, la personalización de personajes y unas herramientas de construcción muy amplias.

Durante los próximos días también puedes esperar el estreno de ‘Nickelodeon Extreme Tennis: Next!’, una propuesta deportiva de corte arcade que reúne a varios personajes conocidos de la casa en partidos desenfadados. A ellos se suman producciones como ‘Realm of Ink’, ‘Mina the Hollower’, ‘Echo Generation 2’, ‘Crashout Crew’, ‘Slime Rancher’ y ‘Bluey’s Quest for the Gold Pen’. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso completo por fechas y sistemas.

Paralives - 25 de mayo

Plataformas: PC

Tras varios años de desarrollo, esta semana llega en acceso anticipado ‘Paralives’, un simulador de vida en la línea de ‘Los Sims’, aunque intenta desmarcarse por su libertad creativa y unas opciones de personalización muy amplias para diseñar personajes, casas e historias propias. La propuesta permite gestionar las rutinas de sus habitantes, moldear relaciones, carreras y distintos estilos de vida en una ciudad abierta e interactiva. Todo ello se apoya en una estética estilizada que combina elementos dibujados a mano y gráficos en 3D.

007 First Light - 27 de mayo

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S y PC

‘007 First Light’ propone una nueva aventura dentro del universo James Bond a través de una historia de origen desarrollada y editada por IO Interactive. El juego presenta al personaje antes de convertirse en el agente 007, cuando todavía es un recluta joven, ingenioso y algo impulsivo dentro del programa de entrenamiento del MI6. En lo jugable, combina infiltración, espionaje, acción cuerpo a cuerpo, tiroteos y escenas cinematográficas. También incluye artilugios de Q, recursos para crear distracciones, superar zonas vigiladas y afrontar los objetivos de varias maneras, manteniendo ese aire de operación internacional tan asociado al personaje.

Nickelodeon Extreme Tennis: Next! - 28 de mayo

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch

‘Nickelodeon Extreme Tennis: Next!’ reúne a varios personajes muy conocidos de la factoría en encuentros de tenis arcade de ritmo rápido, en una línea cercana a los juegos deportivos más desenfadados. La obra parte del título móvil publicado anteriormente, aunque se presenta como una versión reimaginada para consola y PC, con un sistema de controles revisados, más profundidad jugable y una mayor atención al juego compartido. La selección de personajes incluye personajes tan populares como Bob Esponja, Aang o Garfield, cada uno con su propio estilo con la raqueta. No faltan un modo cooperativo local, opciones para personalizar a los personajes y escenarios inspirados en algunas de las series incluidas en el título.

Listado completo de lanzamientos:

25 de mayo:

‘Enter the Chronosphere’ (PC)

‘Teamfight Manager 2’ (PC)

‘Paralives’ (PC, Mac)

26 de mayo:

‘LumenTale: Memories of Trey’ (PC, Switch)

‘Birushana: Winds of Fate’ (Switch)

‘Slime Rancher’ (iOS, Android)

‘World of Tanks: HEAT’ (PC, PS5, Xbox Series X/S)

‘Yerba Buena’ (PC, PS5, Xbox Series X/S)

‘Stonemachia’ (PC)

‘The Henchmen’ (PC)

‘Romestead’ (PC)

‘Realm of Ink’ (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch X/S)

27 de mayo:

‘Echo Generation 2’ (PC, Xbox Series X/S)

‘Starminer’ (PC)

‘Sydless’ (PC)

‘007 First Light’ (PS5, Xbox Series X/S, PC)

28 de mayo:

‘Crashout Crew’ (PC, Xbox Series X/S)

‘Cheap Car Repair’ (PC)

‘Beat the Champions’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

‘Blueberry’ (PC, PS5, Xbox Series X/S)

‘Bluey’s Quest for the Gold Pen’ (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2)

‘Shift At Midnight’ (PC)

‘Stray’ (Switch 2)

‘Nickelodeon Extreme Tennis: Next!’ (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

‘Story of Seasons: Grand Bazaar’ (PS5, Xbox Series X/S)

29 de mayo:

‘My Little Puppy’ (PS5, Switch)

‘Mina the Hollower’ (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2)

Entre vidas paralelas, misiones de espionaje y tenis arcade

En los próximos días se publica ‘007 First Light’, la aventura de IO Interactive que presenta a un joven Bond antes de convertirse en el agente 007. También se estrena el simulador de vida ‘Paralives’, con su apuesta por la creatividad y la personalización, sin olvidarnos de ‘Nickelodeon Extreme Tennis: Next!’ y producciones tan interesantes como ‘Realm of Ink’, ‘Mina the Hollower’, ‘Echo Generation 2’, ‘Crashout Crew’, ‘Slime Rancher’ y ‘Bluey’s Quest for the Gold Pen’.