GTA V se acerca a los 230 millones de copias vendidas antes de estrenar su nueva entrega

'Grand Theft Auto V' (GTA V) continúa manteniendo un rendimiento comercial al alcance de muy pocos productos de entretenimiento. En su último informe financiero trimestral, Take-Two Interactive sitúa el título de Rockstar Games en casi 230 millones de unidades vendidas y distribuidas en todo el mundo. En el informe anterior, el título se situaba en 225 millones. Es decir, que el juego aún mantiene un ritmo cercano a los 5 millones de unidades por trimestre.

No deja de crecer

Lanzado originalmente en 2013 para PS3 y Xbox 360, 'GTA V' ha llegado a tres generaciones de consolas y se ha consolidado como un juego de enorme éxito en PC. Además de estas versiones, posteriormente, se adaptó a PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series, cerrando su paso por varias generaciones de jugadores que explican cómo ha podido seguir vendiendo a este ritmo durante más de una década hasta convertirse en uno de los casos más inusuales del mercado del videojuego.

Take-Two también recupera entre la documentación uno de los récords más recurrentes dentro de la franquicia, ya que fue el producto de entretenimiento que más rápido alcanzó los 1.000 millones de dólares en ventas minoristas, por delante de otros videojuegos, películas, música y otros ámbitos del entretenimiento. Además del rendimiento individual de la quinta entrega principal, Take-Two revela que, en su totalidad, la franquicia 'Grand Theft Auto' ha superado los 470 millones de unidades vendidas a nivel mundial.

Ese volumen de ventas confirma el lugar que ocupa 'Grand Theft Auto' entre las grandes licencias del entretenimiento y explica por qué Strauss Zelnick insiste en el papel que tendrá la serie para Take-Two en los próximos años, tanto por la larga vida comercial de 'GTA V' y su versión online, como por la llegada de 'GTA 6'.

El plan de lanzamiento sigue igual

El buen ritmo de ventas de 'GTA V' coincide además con la preparación de la sexta entrega numerada de la serie, cuyo estreno para el 19 de noviembre de 2026 sigue fijado por Take-Two, donde se espera un ejercicio fiscal para 2027 que se mueva entre 8.000 y 8.200 millones de dólares en reservas netas, al calor de la llegada del nuevo juego y del rendimiento de su catálogo.

Considerando el rendimiento comercial casi irrepetible de 'GTA V', Rockstar afronta el estreno de 'GTA 6' con la intención de firmar uno de los estrenos más importantes de la generación y, quizá, uno de los mayores fenómenos comerciales de la historia del ocio electrónico.