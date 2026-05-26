Judas vuelve a quedarse sin planes de lanzamiento y podría retrasarse hasta 2028

El largo desarrollo de ‘Judas’ vuelve a mostrar la importancia de Ken Levine dentro de Take-Two Interactive. Anunciado oficialmente en 2022, el nuevo juego del creador de ‘BioShock’ llegó a formar parte de las previsiones de la empresa para 2025, aunque ahora su estreno podría demorarse todavía varios años.

Según la editora encargada de financiar y distribuir el proyecto, ‘Judas’ figura en su último informe financiero como próximo lanzamiento de Ghost Story Games, el estudio de Levine, aunque todavía no tiene fecha concreta. La planificación asociada al informe enmarca el estreno entre los años fiscales 2027 y 2029, por lo que podría retrasarse hasta marzo del último año estimado.

Un desarrollo que se alarga

Si se confirma, ‘Judas’ pondrá fin a más de 15 años sin un nuevo juego firmado por Ken Levine. Antes de este proyecto, el diseñador venía de publicar ‘BioShock Infinite’ en 2013, una entrega que consolidó su prestigio dentro del género. Poco después, Irrational Games cierra sus puertas y el creativo inaugura Ghost Story Games, un equipo más pequeño con el que quería afrontar nuevos proyectos.

Levine ha explicado que el desarrollo de ‘Judas’ se ha extendido por la complejidad de su sistema narrativo. El diseñador lo compara con un sistema de "piezas narrativas tipo LEGO" que pueden reorganizarse y cambiar de posición según las acciones del jugador. Sobre este formato de juego, en el blog oficial de Ghost Story Games, explica que las acciones del jugador pueden alterar incluso la identidad del jefe final. Con esta amplitud de acciones, la aventura permitirá formar alianzas o crear rivalidades con Tom, defensor de la humanidad, Nefertiti, que es partidaria de convertir a todos en robots, y Hope, decidida a borrar cualquier rastro humano.

La Mayflower como escenario principal

La trama toma como teatro de operaciones la Mayflower, una enorme nave espacial del tamaño de una ciudad concebida para trasladar a la humanidad hasta el planeta Proxima. Los materiales publicados hasta ahora dejan ver combates en primera persona, poderes y recursos muy familiares entre los seguidores de ‘BioShock’.

Tanto es así que el éxito de su anterior franquicia ayuda a entender por qué Levine sigue vinculado a Take-Two Interactive a pesar del largo desarrollo de ‘Judas’. El diseñador tiene fama de dedicar mucho tiempo a sus proyectos y de cuidar sus mundos al detalle, mientras que la editora parece confiar todavía en el atractivo comercial de una obra asociada a su nombre que presenta elementos conocidos.