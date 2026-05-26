¿Steam Machine está lista para su debut? Todo apunta a que sí, el problema es su precio

Valve barajó en un primer momento la llegada de la nueva Steam Machine para el primer tramo de 2026, aunque después revisó esos plazos por el aumento de costes. Ahora, el dispositivo parece más cerca de su debut, ya que el hardware figura registrado en la base de productos del Grupo Khronos, responsable de la API Vulkan.

Aunque la compañía todavía no ha anunciado una fecha concreta, la ficha aparece bajo el nombre "AMD Steam Machine" y confirma compatibilidad con Vulkan 1.4 mediante Mesa/RADV, la pila gráfica de código abierto utilizada por las GPU Radeon en Linux. En sí mismo, esto no equivale a un anuncio de lanzamiento, pero sí indica que el sistema se encuentra ya en una etapa muy avanzada.

La presencia del dispositivo en la base de Khronos no equivale a un anuncio de lanzamiento, aunque sí deja entrever que se continúa trabajando en su llegada. La fecha, por ahora, sigue sin anunciarse, aunque en paralelo algunas fuentes sostienen que Steam Frame, el visor de realidad virtual de Valve, también estaría ya en pruebas entre medios y creadores de contenido, por lo que podría llegar en fechas próximas a la nueva Steam Machine.

Especificaciones técnicas

De acuerdo con las características confirmadas por la casa, la nueva Steam Machine contará con un procesador AMD Zen 4 semipersonalizado de 6 núcleos y 12 hilos, una GPU RDNA 3 también semipersonalizada, 16 GB de memoria DDR5, 8 GB de VRAM GDDR6 y dos opciones de almacenamiento, 512 GB o 2 TB mediante SSD NVMe. Valve la plantea como un dispositivo compacto para llevar SteamOS al televisor, con una potencia muy superior a Steam Deck y soporte para juego en 4K mediante reescalado.

¿Cuánto costará Steam Machine?

Además de su fecha de llegada, el precio oficial de Steam Machine sigue siendo una de las grandes incógnitas. Una filtración apunta a que Valve manejaría internamente un importe elevado para el nuevo hardware. De hecho, una actualización del sistema de reservas de la compañía sitúa el producto por encima de los 1.000 dólares, aunque todavía no está claro cómo se traslada esa cantidad al mercado europeo. Esto lo equipara a algunas de las versiones "alternativas" de PC compactos que ya han sido ensamblados por otras compañías.

El elevado precio podría explicarse por el encarecimiento que han registrado durante los últimos meses componentes como la memoria RAM y unidades SSD. Además, Valve ha defendido que no venderá su nuevo hardware de salón por debajo de coste, por lo que su precio rondaría el de otros equipos de prestaciones similares.

El Steam Controller se adelanta al resto

Por ahora, el único producto de la nueva familia de hardware de Valve que ya puede comprarse es el Steam Controller, disponible por 99 euros. Aunque resulta más caro que mandos similares, el accesorio ha recibido buenas valoraciones por su acabado y las funciones que ofrece a los usuarios que juegan habitualmente en ordenador.