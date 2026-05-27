¿Cuánto valen hoy tus viejos juegos de Nintendo Wii U? Puede que tengas un tesoro en casa

¿Has encontrado algún juego de Nintendo Wii U en un cajón y quieres saber si puede valer dinero? Antes de lanzarte a venderlo, conviene mirar bien la edición, el estado del disco, la caja, el manual, la región y el idioma. En el mercado de segunda mano, el precio puede ir de unos pocos euros a cantidades mucho más altas cuando se trata de ediciones limitadas, copias completas o juegos difíciles de encontrar.

Un poco de historia

Wii U no se encuentra entre las consolas más vendidas de Nintendo. Según los datos oficiales de la propia compañía, el sistema apenas alcanzó 13,56 millones de unidades en todo el mundo, una cantidad muy reducida si la comparamos con otras máquinas de la casa. A eso se suma el cierre de compras en la eShop de Wii U desde marzo de 2023, que ha dado más valor a ciertas copias físicas entre coleccionistas.

Rangos de precio para juegos de Nintendo Wii U

En el primer tramo, generalmente entre 3 y 15 euros, no faltan juegos comunes, títulos deportivos, entregas familiares, licencias de películas o juegos incluidos en muchos lotes de segunda mano. Son los discos que se encuentran con facilidad en tiendas, aplicaciones de compraventa o perdidos por algún rincón de casa. En este caso no te emociones demasiado porque aun manteniendo su caja, no suelen alcanzar importes altos salvo que estén precintados o pertenezcan a una edición especial.

Después aparecen los juegos de Nintendo, que suelen moverse en una franja intermedia. Son títulos como ‘Nintendo Land’, ‘New Super Mario Bros. U’, ‘Splatoon’, ‘Super Mario 3D World’ o ‘Mario Kart 8’, que pueden conservar cierto valor dependiendo de la versión, demanda y el estado general del producto. Para hacerse una idea, ‘New Super Mario Bros. U’ completo puede rondar los 12 euros al cambio. ‘Paper Mario Color Splash’ ya sube algo más, con cantidades próximas a los 34 euros y unidades nuevas en torno a los 45 euros.

La parte más jugosa llega con las ediciones limitadas, los éxitos de tirada corta y ciertos lanzamientos PAL difíciles de ver. En esta franja se encuentran ‘Project Zero Maiden of Black Water Limited Edition’, ‘The Legend of Zelda The Wind Waker HD Limited Edition’, ‘The Legend of Zelda Twilight Princess HD Limited Edition’ o ‘Finding Teddy II’. En el primer caso ronda los 150 euros en copia completa y supera los 170 euros si es nuevo, con ventas cerradas por encima de los 200 dólares. ‘The Wind Waker HD Limited Edition’ se mueve en torno a los 140 euros completo y por encima de los 240 euros nuevo, mientras que ‘Twilight Princess HD Limited Edition’ queda algo por debajo, cerca de 85 euros completo y más de 100 euros nuevo. En relación a la propia consola, en España, puedes encontrar algunos modelos entre 110 y 165 euros, mientras que en anuncios particulares pueden verse unidades alrededor de 100 o 140 euros.

Cómo saber si tu juego vale dinero

Antes de poner un precio, revisa si el juego es PAL España, PAL UK u otra versión europea. Comprueba también si conserva la caja original, el manual, folletos, tarjetas, discos adicionales o cualquier extra de una edición limitada. El estado importa mucho. Un disco rayado, una caja rota o una carátula dañada pueden reducir bastante el valor. También merece la pena comparar varias ventas cerradas que sean recientes porque los precios de los juegos retro cambian mucho. En resumen, no todos los videojuegos de Wii U valen una fortuna, pero algunos sí pueden dar una alegría a tu cuenta corriente.