Days of Play: Guía para aprovechar las ofertas de PlayStation en juegos y accesorios

Esperar a que algo realmente bueno baje de precio no es una práctica moderna, es casi una tradición del consumo tecnológico. Pasó con los televisores, los reproductores domésticos, los Blu-ray y sigue ocurriendo en los videojuegos, que para ello también tiene sus momentos señalados, especialmente cuando llegan campañas como ‘Days of Play’, que reúnen descuentos en juegos, accesorios, y productos de la familia PS5. La cuestión, como siempre, no es solo qué está rebajado, sino por dónde merece la pena mirar.

Para comenzar, esta edición propone juegos de PlayStation 5 desde 29,99 euros, una rebaja importante en PlayStation VR2, descuentos en mandos y auriculares.

Juegos de PS5 rebajados en tiendas

Si te pasas por tu tienda, ahora mismo puedes encontrar varios títulos a precio reducido como:

‘Marvel’s Spider-Man 2’ - 39,99 euros (antes 79,99 euros)

‘Astro Bot’ - 49,99 euros (antes 69,99 euros)

‘Ghost of Yotei’ - 59,99 euros (antes 79,99 euros)

‘Death Stranding 2: On the Beach’ - 49,99 euros (antes 79,99 euros)

‘Gran Turismo 7’ edición estándar - 39,99 euros (antes 49,99 euros)

‘The Last of Us Parte II Remastered’ - 29,99 euros (antes 49,99 euros)



Periféricos

La campaña también alcanza varios periféricos de PlayStation y por ejemplo el mando inalámbrico DualSense tiene aplicado un descuento en todos sus modelos (a excepción del mando inalámbrico DualSense - 007 First Light Limited Edition), al igual que el modelo Dualsense Edge y el mando Access, mientras los auriculares de botón inalámbricos PULSE Explore y el modelo PULSE Elite reciben distintos recortes en su precio de venta al público.

Mando inalámbrico DualSense - desde 54,99 euros (20 euros de descuento)

Mando inalámbrico DualSense Edge - 30 euros de descuento

Mando Access - 59,99 euros (30 euros de descuento)

Auriculares de botón inalámbricos PULSE Explore - 169,99 euros (50 euros de descuento)

Auriculares inalámbricos PULSE Elite - 109,99 euros (40 euros de descuento)

PlayStation VR2 - 349 euros (100 euros de descuento)

Consejos antes de pasar por caja

Conviene recordar que estos precios se mantienen vigentes hasta el 10 de junio en MediaMarkt y tiendas habituales, aunque cada rebaja depende del producto, stock y de las condiciones de cada punto de venta. En una época en la que hay que pensarse dos veces pasar por caja, estos días vienen bien para aprovechar las ofertas, ampliar la biblioteca, estrenar mando o probar PlayStation VR2.