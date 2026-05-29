Call of Duty Modern Warfare 4 se hace realidad con su presentación en sociedad

Activision ha anunciado oficialmente ‘Call of Duty Modern Warfare 4’, la próxima entrega de la serie bélica de Infinity Ward, que se publicará el 23 de octubre de 2026 en PS5, Xbox Series X|S, PC y Switch 2. El título no tendrá versión para PlayStation 4 ni Xbox One, certificando el abandono de las plataformas de la generación anterior. A grandes rasgos, su presentación deja muestras de una campaña ambientada en una guerra a gran escala en la península de Corea, cambios en el modo multijugador y el regreso de DMZ, que volverá como experiencia de extracción.

Una guerra a escala mundial

La campaña permitirá jugar como Park, un joven soldado surcoreano que se enfrenta a su primer combate real tras una invasión a gran escala de Corea del Norte. El conflicto irá creciendo a medida que las ciudades caen, el frente se desborda y las operaciones militares se extienden por distintas regiones del planeta. En paralelo, el capitán Price actúa fuera del sistema al que sirvió en el pasado. Su misión lo lleva tras la pista de un arma capaz de alterar el equilibrio mundial, en una historia que terminará cruzándose de lleno con los responsables de la escalada bélica.

Las misiones prometen acción de alto octanaje desde las trincheras en Corea, a los combates urbanos en Nueva York, pasando por persecuciones por París, incursiones nocturnas del SAS en Bombay y ofensivas militares en territorios ocupados. Activision anuncia que con ‘Modern Warfare 4’ la línea adoptará un tono más oscuro y emotivo, que se aplicará en las consecuencias humanas de una guerra de alcance mundial.

Multijugador renovado

Según parece, el modo multijugador se ha revisado para ofrecer combates más directos, realistas y controlables. La principal incorporación será Autoridad Balística, un sistema que modifica el comportamiento de las armas y busca reducir la sensación de disparos imprevisibles. Entre los cambios previstos se encuentra también la detección del enemigo y una respuesta más natural de las armas durante el movimiento, los cambios de postura y enfrentamientos. El movimiento también tendrá más opciones y se podrá trepar, colgarse, cambiar de posición y aprovechar mejor los espacios verticales, sin abandonar el tono militar que Infinity Ward aporta a ‘Modern Warfare’.

Una docena de mapas y Kill Block

‘Modern Warfare 4’ se publicará con 12 mapas para el multijugador tradicional, pero a ellos se sumarán áreas específicas para Tiroteo y Gran Guerra, este último planteado para el combate de infantería y los vehículos a gran escala. No obstante, Kill Block se anticipa como una de sus variantes más atractivas. Ambientado en la instalación militar de Westbridge, este campo de entrenamiento se reorganiza entre rondas mediante secciones modulares, alterando rutas, coberturas y líneas de visión con más de 500 configuraciones posibles. El mapa admitirá formatos de 3 contra 3 y 10 contra 10, y recibirá más secciones durante las temporadas posteriores al lanzamiento.

Todo pasa por el armero

El sistema Crear una clase se reorganiza para reunir operadores, armas, equipamiento y rachas de bajas en un único armamento. Es decir, el Armero vuelve, aunque a través de opciones ampliadas y accesorios compartidos por clase de arma. También puedes esperar el sistema Sargento, que ayuda a crear modelos de armas a corto, medio o largo alcance a partir de los accesorios desbloqueados. Del mismo modo llegarán los accesorios Apex, que se obtendrán al completar el progreso de un arma y podrán alterar su comportamiento en combate.

All-new 6v6 maps hit at launch in #MW4, each built with its own distinct personality and flow. Alongside them are new Gunfight maps, large-scale experiences, and Kill Block, our new dynamic Multiplayer map... along with two classics dropping shortly after launch. pic.twitter.com/CkNr6hug3M — Infinity Ward (@InfinityWard) May 28, 2026

En este plano, Infinity Ward incluirá dos vías de Prestigio. El Prestigio clásico restablecerá el progreso de Crear una clase a cambio de más experiencia y recompensas exclusivas, mientras el Prestigio normal permite reiniciar el rango sin bloquear el contenido ya desbloqueado.

DMZ vuelve como modo de extracción

DMZ reaparece en ‘Modern Warfare 4’ como experiencia de extracción, sobre una base que permite a los jugadores entrar solos o en pelotón en zonas de conflicto para recuperar tecnología militar abandonada tras la guerra entre territorios cambiantes con un clima variable, objetivos militares en movimiento y fuerzas hostiles repartidas por la zona. La propuesta no se mueve de los parámetros en torno al riesgo de entrar, conseguir recursos, negociar, combatir y retirarse antes de perderlo todo.

Ediciones y reservas

‘Call of Duty Modern Warfare 4’ se lanzará el 23 de octubre de 2026 en PS5, Xbox Series, PC y Switch 2. Las reservas digitales están disponibles en todos los casos excepto Switch 2, que se abrirá más adelante. La edición estándar digital incluye el juego completo, acceso anticipado a la beta abierta y el aspecto de operador Hunter Killer. La edición Vault añade el paquete de operadores Hostile Alliance, el paquete Special Forces, la colección Signature Weapon, una temporada de BlackCell y una bonificación de despliegue para DMZ.