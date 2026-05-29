Silver Pines: este metroidvania de terror mezcla un pueblo maldito, pocos recursos y oscuros misterios

¿Te gustan los juegos tipo metroidvania y buscas una propuesta distinta dentro del género? Entonces deberías echarle un vistazo a 'Silver Pines', el nuevo título de Wych Elm editado por Team17, que parece especialmente prometedor.

Supervivencia de ida y vuelta

Estamos hablando de un metroidvania que también cuenta con elementos típicos del survival horror, pero que llama la atención, sobre todo, por su apartado artístico. El juego en 2D apuesta por una estética 2.5D dibujada a mano, casi como una novela ilustrada en movimiento, y en algunos momentos puede recordar a 'Hotel Dusk'. En cuanto a la ambientación, las referencias de tono apuntan a series como 'Alan Wake', 'Twin Peaks' y 'Expediente X'.

El resultado es un juego muy particular por su aspecto, pero también por la forma en que plantea la aventura. A diferencia de otros metroidvania, aquí es necesario gestionar cuidadosamente el inventario y pensar bien cuándo usar munición, objetos curativos o mejoras, ya que gastar recursos sin medida puede dejar al jugador en apuros durante un combate o ante un nuevo obstáculo.

In case you missed it, the Silver Pines demo will be available to play on June 1st. We'll see you soon in Silver Pines 🌲 Wishlist now on Steam: https://t.co/qgZJ69X6Rq pic.twitter.com/lCSwapLZp5 — Silver Pines (@SilverPinesGame) May 27, 2026

La pesadilla de Red

La trama gira en torno a Red Walker, un investigador privado que llega a Silver Pines para encontrar a Eddie Velvet, un músico que ha desaparecido sin dejar rastro. El encargo, en principio bastante normal, pronto toma un rumbo mucho más oscuro, marcado por secretos del pasado, criaturas inquietantes y un descenso cada vez más extraño para el protagonista.

El juego apuesta por una estructura de desplazamiento lateral en la que habrá que recorrer el pueblo, resolver puzles, abrir nuevos caminos y gestionar recursos escasos. La munición, objetos curativos y las mejoras tendrán un papel importante, así que no todo se resolverá disparando contra cualquier cosa que se mueva entre las sombras.

A la espera de más detalles inquietantes

Además de PC, donde llegará a Steam y Epic Games Store, Team17 ha confirmado versiones para Nintendo Switch, Xbox y PS5. La buena noticia es que no habrá que esperar demasiado para probarlo, ya que tendrá una demo a partir del 1 de junio que permitirá acercarse a su formato de terror de supervivencia. Por ahora, ‘Silver Pines’ no tiene fecha concreta de publicación más allá de 2026, pero entre los jugadores que echen de menos el terror, los misterios y aventuras con estructura de ida y vuelta, este puede ser uno de los proyectos independientes a mantener vigilado durante los próximos meses.